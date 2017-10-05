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В России биткоины начали продавать с рук на улице

  • 5.10.2017, 15:01
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Фото: «Типичный Обнинск»

У восточных соседей изобрели новый вид мошенничества.

Мужчина из Калужской области стал жертвой мошенничества, купив «биткоины» в виде монет у незнакомцев на улице, сообщают СМИ со ссылкой на новостное сообщество «Типичный Обнинск». По словам подписчицы сообщества, ее муж встретил «интеллигентного вида» цыган у местного ТЦ «Центральный», и те продали ему две монеты по 500 российских рублей каждая, заверив его в скором получении прибыли. Придя домой, он понял, что его обманули.

К посту была приложена фотография биткоинов, якобы купленных мужчиной.

Издание medialeaks.ru отметило, что страничка автора поста во «ВКонтакте» похожа на те, что используются в качестве фейковых аккаунтов.

Тем не менее полиция Калужской области начала проверку сообщения о торговле поддельными «биткоинами» в Обнинске.


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