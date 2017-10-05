Поделись и спи спокойно 4 5.10.2017, 15:12

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Почему Лукашенко так не любит предпринимателей.

Во всем мире - по крайней мере, в цивилизованной его части - государство относится к бизнесу с почтением. Развитой бизнес - это хорошие налоги, рабочие места, благополучие и стабильность в обществе. И только в Беларуси власть мало того что смотрит на бизнес как большевики на Зимний дворец, так еще и относится к нему как к дойной корове с бездонным выменем, которую можно не кормить, но пользовать 25 часов в сутки.

Каких только эпитетов не удостаивались от власти те, кто не сидит, сложа руки, и не ждет подачек от государства! И «вшивые блохи», от которых «надо избавляться», и «паразитический нарост», и «жулье», и «пиявки, сосущие кровь». Спустя год после своего избрания на пост Лукашенко пообещал: «Через несколько лет я пожму руку последнему предпринимателю». Сделать это у него так и не получилось, но чувство такое, что надежды он не теряет. Во всяком случае, бизнес - сколько бы революционно-либерализационных призывов ни звучало с высоких трибун - все эти годы живет, как на минном поле. Правда, в последние годы риторика Лукашенко несколько очуняла и пиявками бизнесменов он больше не величает. Во всяком случае, прямым текстом.

«БелГазета» решила вспомнить, на каких тонах белорусский диктатор общался с отечественным бизнесом.

Стоп-пуберат

В апреле 2008г., выступая с обращением к белорусскому народу и нацсобранию, Лукашенко высказался за изменение сути предпринимательства в стране. «Обогащение за счет купи-продай не приведет к цивилизованному развитию страны. Подростковый возраст закончен», - отрубил он, добавив, что бизнесу «пора заниматься серьезными проектами на высочайшем уровне».

(Не) забрать последнее

В феврале 2013г., на совещании о деятельности Совета по развитию предпринимательства, Лукашенко отметил, что бизнесмены - не те люди, которым надо создавать льготные и тепличные условия. «Вы не инвалиды и даже не пенсионеры, - заявил он. - Вы пришли для того, чтобы в конкурентной борьбе завоевать свое место под солнцем, работать на себя, получать приличную прибыль, платить налоги, чтобы государство могло существовать и помогать тем, кто сегодня не может заработать столько, сколько вы. Никто не говорит, что у вас надо забрать последнее. Поэтому давайте будем великодушны. Это не значит, что мы должны незаслуженно кому-то раздавать деньги, еще что-то. Каждый должен трудиться. Но если видите, что можно помочь детскому дому, спорту, здравоохранению, образованию - то, что создает базу для жизни человека, так давайте поможем вместе… Вы меня не упрекнете, что я кого-то из бизнесменов в стране насильно заставлял помогать государству. Можете - помогите, не можете - господь с вами. Соответствующее будет отношение со стороны государства и меня к вам».

Поделись и спи спокойно

В феврале 2014г. предпринимательское сообщество опубликовало открытое обращение к Лукашенко по поводу планируемых изменений условий ведения бизнеса. Его подписанты сделали акцент на экономической целесообразности своей работы в масштабах государства. На следующий день Лукашенко провел совещание по проекту указа «О некоторых вопросах реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами», в ходе которого предостерег бизнес от «шантажа власти».

«Некоторые политики от предпринимательства, хотя их трудно назвать политиками, представляющие интересы предпринимателей, пытаются шантажировать власть, в том числе Лукашенко. Вот чего бы я не советовал, так делать подобные заявления в средствах массовой информации, ибо это может просто вылезти боком. Меня пугать бесполезно. Майдана мы не допустим в нашей стране, - заявил гарант. - Поэтому, если вы хотите жить, как, допустим, на Западе, мы вам предоставим такие условия. Если вы хотите жить, как на майдане - извините за это упоминание, я ни в коем случае не хочу вмешиваться во внутренние дела Украины, просто хорошее сравнение, - это не в Беларуси».

При этом он вновь напомнил предпринимателям о необходимости делиться с государством - как будто они и без того не платят серьезные налоги. «Если это люди, которые перебиваются с воды на хлеб, чего мы к ним цепляемся?! Если эти люди уж супербогатыми стали и могут чем-то поддержать государство, мы их попросим, чтобы они, разбогатев, став на ноги за счет белорусского народа и государства, потому что потребителями являются они, немножко поделились с государством», - подчеркнул Лукашенко.

Нам не надо вас убивать

В марте 2015г., на совещании по вопросам регулирования и развития отдельных видов предпринимательской деятельности, Лукашенко заявил, что до 1 января 2016г. ипэшники смогут реализовывать товары легпрома, ввезенные из стран Таможенного союза, без документов, подтверждающих их приобретение и поступление, но после этого «отступлений не будет никаких». «Нам не надо вас экономически убивать. Хотим вас привести к цивилизованному рынку», - уточнил он и попенял ипэшникам, что те продают не белорусскую продукцию, а привозят товары из-за рубежа: «Меня беспокоит, что вы, подкармливая кого-то на стороне, убили белорусскую легкую промышленность».

Медовые годы – все

В январе 2016г., на совещании по охране госграницы, гарант прокомментировал ситуацию вокруг предпринимателей, занимающихся розничной торговлей товарами легпрома, - с начала года большая часть таких ИП приостановила работу в связи с невозможностью выполнять требования о наличии документов, подтверждающих качество товаров.

«С 1 января закончились их медовые годы, и надо работать в равных условиях, по соответствующим документам, - отрезал гарант. - Есть товар - все сопроводительные документы должны быть. Мы должны прозрачно торговать, и хватит вокруг этого какие-то козни устраивать».

Мало не покажется

В августе т.г., заслушивая доклад о выполнении поручений по стимулированию деловой инициативы, глава государства в очередной раз призвал предпринимателей быть социально ответственными. «От любых совместных действий - моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса - должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы после принятия решений, государство стало сильнее. Если вы по-другому это понимаете, тогда у нас с вами вряд ли что-то получится», - отметил он.

При этом гарант подчеркнул, что «нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз. Это прообраз если не будущей революции, то нестабильности точно». Лукашенко также предостерег начинающих бизнесменов от необоснованных иллюзий: «Все понимают бизнес так: ворота открыл, зашел - и деньги на тебя посыпались. Так не бывает. Бизнес - это тяжелейшая ноша. Там надо шевелиться и знать многое. Нужно обладать не просто соответствующими, а целым комплексом навыков. Особенно в нашем обществе, которое только-только начинает заниматься этим видом деятельности. Поэтому всегда ищите причину в себе и не бегайте по улицам и площадям, рыдая о том, что государство что-то не создало».

Гарант - в который уж раз - пообещал, что все административные барьеры, мешающие вести бизнес, будут упразднены, но при этом добавил, что вырастет и уровень ответственности бизнесменов: «Меня коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать. Этого быть не должно. Не дай бог, после 1 октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести - мало не покажется, я вам гарантирую».