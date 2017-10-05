Родственники погибшего белоруса: Турка, который убил Витю, посадили на 15 лет 11 5.10.2017, 15:22

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Фото: социальные сети

Новые подробности дела о погибшем в Турции белорусе.

Как рассказал Onliner.by брат жены Виктора, суд над барменом отеля Calipso beach состоялся буквально через пару дней после случившегося. Напавшего с ножом на белоруса осудили на 15 лет лишения свободы. «Нам объяснили, что для Турции — это минимальное наказание за такое преступление», — отметила жена погибшего.

Напомним, все произошло вечером 23 сентября. По словам жены погибшего, Юлии, поздно вечером муж отправился в бар. На месте он увидел парня-бармена и его напарника, которые сидели за барной стойкой и выпивали. По версии Юлии, ее муж попросил у бармена что-то, а тот что-то ответил.

— Мой муж уже отходил от барной стойки, никакой агрессии он не проявлял, руками не размахивал, — рассказывала Юлия нам после трагедии. — Бармен выскочил из-за нее с ножом и напал со спины, всадив ему нож куда-то в бок (район печени). Витя сразу потерял сознание.

Медики скорой попытались откачать парня на месте, но им не удалось его спасти. Бармена задержали и, как говорят родственники, судили через несколько дней после случившегося.

— Насколько мы знаем, ему дали 15 лет тюрьмы. Как нам объясняли, в Турции это минимальный срок за убийство, — объяснил нам брат Юлии. — На суде сестры не было, официально нам ничего не высылали и, скорее всего, не вышлют.

Что касается проблем с репатриацией тела, о которых говорила жена погибшего, то они решились: перевозку оплатила украинская страховая компания, полис которой туристы получили дополнительно от туроператора.

— «Белкоопстрах» нам ничего не оплатил, — говорит Юлия. — Тело доставили, похоронили...