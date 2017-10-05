«Абсолютно любой человек может найти себя в отрасли высоких технологий» 15 5.10.2017, 15:31

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Как белорусские военный, врач, строитель и музыкант ушли в программисты.

Инженер ПВО, участковый терапевт, монтажник и переводчик-музыкант, чьи жизненные пути пересеклись в компании HQSoftware, рассказали dev.by о своем переходе в сферу высоких технологий.

Физик и монтажник: «Однажды жена сказала: если ты так увлечен программированием, нужно идти в ИТ»

Юрий, 29-летний .NET разработчик

Кем работал: строитель, монтажник вентилируемых установок

Образование: 2 высших — физический факультет БГУ, БГУИР ИИТ

В школе Юрий самостоятельно изучал Assembler, Basic, позже Pascal. Участвовал в олимпиадах и даже пробовал писать игру в реальном времени (RTS). Затем поступил на физический факультет в БГУ, где начал погружаться в квантовую физику. Но обстоятельства сложились классически: понадобились деньги.

— Был 2007 год, брат работал в строительстве, и я начал заниматься монтажом вентилируемых фасадов. Это было золотое время для сферы строительства: пиковый спрос на коттеджи, много работы, которая приносила деньги. На стройку я всегда брал планшет и в перерывах занимался. Да и дома много времени уделял программированию: часами мог сидеть за компьютером после рабочего дня. Жена это замечала и однажды сказала: «Если ты так увлечен программированием, нужно идти в ИТ».

Куда идти учиться

Юрий поступил в БГУИР на второе высшее. Впечатление от учебы — двоякое. По словам разработчика, знания, которые дают государственные вузы, заметно устарели.

— 90% информации, вынесенной за время обучения, я добыл самостоятельно: вечерами и ночами изучал новые темы, брался за бесплатные проекты на фрилансе, чтобы получить практический опыт. Диплом сегодня не гарантирует трудоустройство, нужны полезные навыки, — делится опытом программист. — Тем, кто выбирает, куда идти учиться, советую курсы «БелХард». Сам о курсах узнал, когда уже заканчивал БГУИР, поэтому попробовать не удалось, но отзывы знакомых только положительные.

Опыт интервью: не бойтесь слышать «нет» и записывайте вопросы

— Первое собеседование провалилось. Я даже начал думать, что монтаж фасадов – мое единственное умение, — смеется разработчик. Но Юрий, по собственному утверждению, упрямый и стойкий к трудностям. Он начал записывать вопросы, которые задавали на собеседованиях, а затем садился и изучал тему. За два месяца разработчик прошел более 8 интервью и каждый раз приходил более подготовленным: «Не бойтесь слышать «нет», постоянно расширяйте свои знания. Один мой знакомый после третьего отказа сдался. Я так скажу: если действительно чего-то хочешь, нужно быть готовым бороться. На начальном этапе потребуется серьезная выдержка».

Советы тем, кто хочет в ИТ

Готовьтесь работать на пределе, если вам это действительно интересно, считает экс-монтажник: «Начните с самого простого: решите, чего именно хотите. Если в ИТ вас интересуют только деньги, ничего не выйдет. Себя не обманешь: когда работа неинтересна — очень быстро бросаешь».

— Учите английский, — подчеркивает .NET разработчик. — Эта мысль далеко не нова, но, как ни странно, до сих пор находятся те, кому знание языка кажется необязательным. Английский необходим для работы на интересных международных проектах. Если вы не можете пройти собеседование с заказчиком, то рискуете остаться без работы. И неважно, что вы отличный разработчик. Зачем вы в штате, если не можете попасть на проект?

Врач: не нужно идти против природы, если пишешь код без энтузиазма

Дмитрий, 41-летний Python разработчик

Кем работал: участковый терапевт, медицинский представитель

Образование: 2 ступени медицинского образования — ММУ(медбрат), ВГМУ(врач-терапевт)

Сразу после колледжа Дмитрий работал медбратом. Затем учился в ВГМУ и год в интернатуре в Могилеве. Два года распределения проходил в Чернобыльской зоне участковым врачом в поликлинике родного города и по совместительству работал районным гериатром (уход за пожилым населением). Когда контракт закончился, перевелся в Минск участковым терапевтом в Заводской район.

— Низкая зарплата, цыганский сектор. Видел многое. Порой приходилось сотрудничать с милицией.

Далее Дмитрий ушел в Институт физиологии Минобразования. Год отработал научным сотрудником. Планировалась первая экспедиция в Антарктиду на 6 месяцев, и он хотел попасть в состав. Изначально врач входил в число экспедиторов, но когда пересмотрели бюджет, должность сократили.

— Не сложилось с Антарктидой. В течение этого времени я работал над английским, планировал поехать в Великобританию по программе «работа + учеба». Мне два раза отказали в визе, и я ушел в фармацевтику на позицию медицинского представителя. Работа очень стрессовая, но с ее помощью мне удалось улучшить материальное положение. Также подрабатывал на фрилансе: переводил медицинские статьи.

Переквалификация в программиста произошла так:

— Я вспомнил, что в школе математика и физика были мои моими фаворитами. По примеру друга, опытного программиста, начал изучать Pascal, затем C++ и Python. Я втянулся и порядка 5 лет программировал на фрилансе. За этот период участвовал в проектах по всему миру: для Америки, Испании, Эстонии, России.

С чего начать: государственное образование идет далеко позади, курсы дают азы

По словам Дмитрия, стажировка — наиболее эффективная форма сотрудничества на любом этапе. Она позволяет быстро прокачать навыки.

— Я советую тем, кто хочет ИT, искать стажировки, даже бесплатные. Нужно понимать, что компания тоже рискует, давая начинающему специалисту живой проект. Поверьте, прогресс идет в разы быстрее, если рядом опытный наставник. Зачастую новичку достаточно подсказать алгоритм решения, далее он сообразит самостоятельно. На начальных этапах я мог несколько дней думать над задачей, которая решалась за пять минут. Учить меня было некому, и, анализируя свой опыт, я настойчиво советую искать стажировку.

Стоит ли вообще менять привычную профессию

Людям, решившимся на кардинальные изменения в жизни, часто задают вопрос: не жалеешь?

— Иногда близкие и знакомые просят помочь с диагнозом и лечением. Я стараюсь поддерживать уровень знаний, постоянно читаю, но, сами понимаете, без практики навыки теряются. Я скучаю по общению с коллегами. Это очень умные и интересные люди. Но должен констатировать, что реальность их жизни сурова, — рассказывает бывший врач.

После ухода из медицины в ИТ-фриланс, а из фриланса в офис его жизнь изменилась кардинально.

— Я перестал быть официально безработным ― сейчас говорят «тунеядцем». Начинаешь интенсивно развиваться, от этого чувствуешь себя уверенно. Сильно меняется мироощущение. Ты вдруг осознаешь, что востребован и тебя ценят. Не торопитесь и поразмышляйте над тем, чем бы хотелось заниматься. Как и в любом деле, без интереса в программировании ничего не получится. Не нужно идти против природы, если написание кода не вызывает энтузиазма. Это может принести только разочарование.

Музыкант: романтика творческой работы разбивается о быт, когда становится нечего есть

Андрей, 28-летний Project Manager

Кем работал ранее: композитор, аранжировщик

Образование: 2 высших — ГГУ, инженер-программист, переводчик английского языка

Во время учебы Андрей пел в хоровой капелле, освоил несколько музыкальных инструментов. Параллельно начал заниматься переводами на фрилансе. Причина простая — не хватало денег. Получив диплом инженера, Андрей попал в одну из крупнейших ИТ-компаний, но надолго в ней не задержался. Сменил одно место, другое, пробуя себя в различных специализациях, но нигде по-настоящему не чувствовал себя в своей тарелке. Чего-то не хватало, душа лежала к свободному творчеству.

— Однажды утром я осознал — нужно радикально менять жизнь. Я положил заявление на стол и практически сразу переехал в Санкт-Петербург.

Он перепробовал множество занятий. Продолжал делать переводы, писал музыку и тексты песен на заказ, занимался аранжировкой, работал на складе. Об этом периоде жизни менеджеру проектов говорить тяжело. На вопрос «почему», он отвечает честно: опыт был травмирующим.

— На текущий момент мне очевидно, что это была своего рода инициация. Предыдущий опыт был необходим, чтобы по итогу встать на правильный путь. Романтика творческой работы разбивается о быт очень быстро, как только поток заказов иссякает и становится нечего есть. Впрочем, с любым фрилансом такое случается, но при работе с медиаконтентом — чаще. Что же касается «свободных искусств» на продажу, оказалось, что творчества в такой работе нет — та же рутина, поточное производство.

Андрей жил случайными заработками до последнего. Знакомые обещали, что вот-вот появится оплачиваемый проект, на горизонте появлялись перспективы постоянной работы то в одной, то в другой студии, но все не складывалось.

— Когда стало совсем тяжело, меня вдруг осенило. ИТ состоит не только из разработки и тестирования — почему бы не прийти в индустрию снова, но уже в другом качестве? Поначалу мне казалось: вернуться — все равно что расписаться в собственном поражении. Сейчас я понимаю, что возвращение было триумфальным.

Рекомендации для старта карьеры

Всем, кто хочет прийти в ИТ-сферу, Андрей уверенно советует пробовать и ничего не бояться.

— Абсолютно любой человек может найти себя в отрасли высоких технологий. Суйте нос повсюду, куда только можете, узнавайте про все ниши, пробуйте. Разработка всех мастей, тестирование, дизайн, менеджмент, рекрутинг — вы обязательно найдете свое место. Из своего опыта скажу: любая работа может быть творческой, все зависит от отношения. И обязательно учить английский. Это кардинально повышает вашу ценность на рынке. Как говорится, если вам кажется, что в жизни нужно что-то менять, то вам не кажется.

Военный: перспектива еще 20 лет ходить теми же коридорами и выполнять ту же работу — пугающая

Денис, 33-летний PHP разработчик

Кем работал ранее: преподаватель в Военной Академии РБ

Образование: Военная Академия РБ, инженер ПВО, магистр, кандидат технических наук

При слове «военный» воображение рисует романтический образ человека в выглаженной форме и с автоматом в руках. Денис улыбается и поправляет:

— Военный военному рознь: одни плац метут и бегают с автоматом, другие занимаются научной деятельностью.

Путь офицера ПВО Денис прошел уверенно. Поступив в Военную Академию и пройдя все ступени высшего образования за исключением докторантуры, кандидат технических наук продолжил деятельность в родной альма-матер в качестве преподавателя. Учил курсантов сначала военной технике, затем языкам программирования.

— По всем меркам я был очень успешным. Но в один прекрасный момент стало понятно: расти больше некуда. Я отлично выполнял свою работу, знал весь процесс до мелочей. Мне тогда было 29 лет. Перспектива следующая: до пенсии, то есть еще 20 лет, ходить теми же коридорами и выполнять ту же работу. Страшновато, правда? В этот момент знакомые попросили помочь с одной задачей. Я выполнил, им понравилось, дали еще заказ. В таком формате проработали год, а через год меня пригласили в штат. Так состоялся плавный переход из военной сферы в ИТ.

Советы начинающим

На просьбу дать совет тем, кто хочет быть «айтишником», Денис вторит своим коллегам.

— Нужно понять, что интересно и что получается. К нам недавно приходил стажер-первокурсник. Знаете, он действительно во все вникал, задавал вопросы. У человека глаза горят. Подумайте, может, вы отлично находите общий язык с людьми, и из вас выйдет хороший HR или PM. Нравится подсказывать варианты решения проблем — идите в бизнес-анализ. «От каждого по способности, каждому по труду», — в ИТ этот принцип работает.

Денис советует родителям прислушиваться к своим детям: «Старайтесь понять, какие задачи они выполняют с душой. И не нужно ни из кого насильно делать программиста».