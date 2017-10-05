Гомельчане отстояли святой источник у властей 5.10.2017, 15:43

Ивы у источника на Юбилейной останутся.

Ранее сайт Charter97.org писал о планах местной епархии по «благоустройству» источники, что бьет в зеленой зоне вблизи улицы Юбилейная в Гомеле. Вокруг хотели вырубить природные ивы, растущие там издревле, а на их месте положить тротуарную плитку и посадить туи.

Тогда общественности удалось остановить вырубку деревьев в самом начале. Рабочие уехали, бросив остатки от деревьев и кустарников, которые они успели срубить. На днях администрация Железнодорожного района Гомеля инициировала у источника субботник, пишет homel.greenbelarus.info.

Кстати, как сообщали ранее в администрации, чиновники ничего не знают о планах епархии. По крайней мере, какой-то проектной документации на такие работы в соответствующие отделы органа власти не поступало. А срубленные деревья спецорганизацией были признаны, якобы, аварийными.

Тем не менее, деревья были живыми, зелеными и от их вырубки на подходах к источнику остались большие кучи хвороста. Сейчас он засох, листья опали и вид стал не самым привлекательным. Наверное это и подтолкнуло власти к проведению субботника. Учителя и ученики прилегающих школ, а также женщины в монашеских одеяниях (очевидно, представительницы епархии) — те, кого довелось увидеть у источника в день субботника.

А накануне, в 20 часов вечера сотрудники администрации решили предложить поучаствовать в акции и руководителю Гомельской городской организации Белорусской партии зеленых Юрию Глушакову. «Зеленые» успели за ночь собрать 5 активистов, которые не преминули возможности поработать физически для пользы природе города.

— Мы согласились, потому что считаем, что как бы мы не боролись с политикой наших городских властей, которые в последнее время пытаются сделать наш город бетонной пустыней, мы готовы и протестовать, и работать! — заявил Юрий Глушаков.

Даже те участники субботника, которые не знали о планах изменения окрестностей, удивлялись, когда им сообщали, что натуральные деревья предполагалось заменить туями, тротуарной плиткой и бетоном.

Сейчас жители Гомеля надеются, что слова чиновницы сбудутся, и природную среду у источника точно никто не будет уничтожать.