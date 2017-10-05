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Европарламент принял принципиальную резолюцию по Крыму

  • 5.10.2017, 15:49
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Ряд граждан РФ попали в санкционный список.

В Европейском парламенте осудили вынесение приговоров крымскотатарскому лидеру и заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерову, заместителю Меджлиса Ахтему Чийгозу, журналисту Николаю Семене, пишет "Гордон".

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В резолюции говорится, что Евросоюз осудил прецеденты преследования крымских татар и вынесенные им обвинительные приговоры. В Европараламенте подчеркнули, что запрет крымскотатарского Меджлиса является нарушением прав человека.

"Мы осуждаем вынесение приговоров крымскотатарскому лидеру и заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерову, заместителю Меджлиса Ахтему Чийгозу, журналисту Николаю Семене", – отметили в документе.

Евродепутаты призывают Европейский суд по правам человека рассматривать поданные из Крыма иски в приоритетном порядке.

Европарламент указал на необходимость сформировать механизм мониторинга соблюдения прав человека на оккупированном полуострове. В резолюции также содержится требование к российским оккупационным властям предоставить доступ представителям ООН, ОБСЕ и СЕ по правам человека для расследования ситуации в Крыму.

Депутаты поддержали введение санкций в отношении лиц, причастных к обвинительным приговорам Ахтему Чийгозу, Николе Семене и Ильми Умерову.


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