В Минске построят милицейский дом, где метр стоит $550 14 5.10.2017, 15:57

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Это будет 16-этажный одноподъездный дом на 111 квартир в районе улицы Ангарской.

УКС Заводского района Минска приступает к строительству нового дома в районе улицы Ангарской — это будет 16-этажный одноподъездный «столбик» МАПИДа на 111 квартир. Получить жилье в новостройке смогут исключительно сотрудники ГУВД Мингорисполкома, состоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, пишет onliner.by.

Судя по цене квадратного метра (она примерно в два раза ниже рыночных реалий), речь идет о строительстве с ограниченной прибылью застройщика.

Дом возведут на месте питомника служебного собаководства (ул. Магнитная, 30). В опубликованной вчера проектной декларации началом строительства значится 28 сентября 2017 года, нормативный срок завершения работ — 30 ноября 2018-го.

Вне зависимости от площади квартир квадратный метр в милицейском доме стоит 1101,09 рубля (что сегодня эквивалентно $560). Таким образом, «однушка» площадью 45,17 кв. м обойдется в 49 736 рублей ($25 311), двухкомнатная квартира площадью 64,39 кв. м — 70 899 рублей ($36 081). Чистовая отделка проектом не предусмотрена.

По данным ГУВД Мингорисполкома, в 2016 году свои жилищные условия улучшили не менее 139 сотрудников минской милиции. Квартиры для них строились в основном в микрорайоне Михалово-2.