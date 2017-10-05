Статья в журнале администрации Лукашенко: Якуб Колас, Быков — это часть русской культуры 17 5.10.2017, 16:40

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Авторами скандальной статьи выступили гродненские преподаватели.

В сентябрьском номере журнала «Беларуская думка», учредителем которого является администрация Лукашенко, вышла научная статья «Русский мир: проблемы, противоречия, дискуссии». Ее авторами выступили гродненские преподаватели: Чеслав Кирвель и Инна Бусько, пишет nn.by.

Чеславу Кирвелю 72 года. С 1981 г. он заведующий кафедрой философии Гродненского университета. До этого работал в Политехническом институте в Комсомольске-на-Амуре. Примечательно, что два года назад Кирвель на страницах «БелДумки» уже выступал со статьей «Восточнославянский мир: куда идти?», в котором он отнес белорусский народ к восточнославянской православно-христианской цивилизации.

Инна Бусько родом из Житковичского района. Училась в Новосибирске, там же преподавала в фармацевтическом училище. С 1998 — работает на кафедре общественных наук Гродненского аграрного университета.

В самом начале статьи Кирвель и Бусько цитируют просветителей Василия Тяпинского и Сымона Будного, которые противопоставляли польскому языку «народ русский» и «язык русский».

«И позднее представители православно-гуманистического направления в развитии общественной мысли, такие как Стефан и Лаврентий Зизании, Мелетий Смотрицкий, Афанасий Филиппович, Симеон Полоцкий, Георгий Конисский активно обращались к апологии понятий «русский язык», «русский народ», «вера предков», привлекая для целей защиты родной им культуры «руськую», как они называли ее, ориентацию», — пишут преподаватели.

Ученые сразу откидывают то, что язык Скорины отличался от того языка, которым пользовались в Московском княжестве. Они считают, что «при большом старании можно найти множество отличий языка современных гродненцев от языка гомельчан».

«Нет сомнений, что понятие «русский», начиная с древности, шло в неразрывной связи с религиозной идентичностью христианской ортодоксии — православной веры», — продолжают авторы.

Гродненские философы говорят, что в советское время произошел расцвет всего национального, что бы там ни писали о подавлении, русификации и угнетении «адепты современных трендовых идеологий».

«Только в рамках культуры большого русского мира, большой культурно-цивилизационной общности, возникшей на основе деятельности восточнославянских народов вкупе, мы обнаруживаем, что вертикали и горизонтали нашей культуры необъятны», — полагают Кирвель и Бусько.

В следующем абзаце они перечисляют тех, кто относится к «великой русской культуре»: Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, Василь Быков, Якуб Колас и многие другие.

«Это общие усилия, благодаря которым славяно-русская цивилизация распространилась на огромных пространствах от Буга до Камчатки. И разве не вошла в бессознательные структуры ментальности белорусов общерусская идентичность? Вот пример повседневного уровня: в некоторых бытовых ситуациях недопонимания у белоруса вырывается просторечный вопрос: «Ты что, нерусский?»».

Авторы полагают, что на Западе специально «демонизируют» понятие «русский мир», чтобы белорусы, украинцы и русские перестали считать себя единым народом. Мол, европейцы и американцы представляют «русский мир» как проект имперских амбиций России. Далее идет множество цитат западных ученых и публицистов.

В общем, «русский мир» гродненцы считают особым культурно-цивилизационном феноменом, включающим «поколения людей, которые независимо от национальности выразили духовную связь с русской культурой и ее ценностными основаниями, закрепленными в православии». Что же это за ценности «русского мира»? Правда, справедливость, совесть, свобода и красота.

Авторы не сомневаются, что Беларусь и Украина также относятся к «русскому миру». Чтобы убедить читателя в этом, Кирвель и Бусько цитируют известного западнорусиста Всеволода Шимова, который считает, что «все восточные славяне являются русским единым народом, который должен проживать в едином государстве».