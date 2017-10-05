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Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление

  • 5.10.2017, 17:11
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В день трагедии 62-летняя Дэнли находилась на Филиппинах.

Подруга Стивена Паддока, устроившего в воскресенье стрельбу в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек, ничего не знала о его планах, говорится в ее заявлении, пишет сайт bbc.com.

"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное", - говорится в заявлении Мэрилу Дэнли, зачитанном ее адвокатом.

Дэнли в среду прибыла с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее ждали агенты ФБР, которые расследуют трагедию в Лас-Вегасе.

По словам женщины, она знала Стивена Паддока как "доброго, заботливого и тихого человека".

В день трагедии 62-летняя Дэнли находилась на Филиппинах. Как сообщали американские СМИ, перед этим она путешествовала и побывала, в частности, в Гонконге.

В среду на пресс-конференции в Лас-Вегасе шериф города Джозеф Ломбардо заявил, что 64-летний Стивен Паддок на протяжении многих лет вел секретную жизнь.

По его словам, в течение десятилетий он собирал оружие и боеприпасы, при этом власти пока не готовы сказать, что именно побудило мужчину открыть огонь по людям.

В результате стрельбы по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, устроенной Паддоком с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, погибли 58 человек и более 500 получили ранения.

Сам Паддок предположительно покончил с собой до прибытия спецподразделений полиции. При обыске в его номере было обнаружено более 20 единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы.

Произошедшее в Лас-Вегасе стало крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.


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