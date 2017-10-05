У политолога Станислава Белковского прошел обыск по делу ЮКОСа 5.10.2017, 17:27

Станислав Белковский

Фото: РИА «Новости»

Следователи в сопровождении бойцов полицейского спецназа пришли в его квартиру в Москве в четверг утром.

Координатор правозащитного отделения "Открытой России" Полина Немировская рассказала, что у политолога Станислава Белковского изъяли все телефоны и компьютер, передает «Радио Свобода».

Следователи хотели найти доказательства того, что Белковский "отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского, и в частности использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании", рассказал сам политолог.

В четверг прошли обыски у сотрудников "Открытой России". В Следственном комитете заявили, что расследуют дело о хищениях акций ЮКОСа и подозревают созданное Михаилом Ходорковским движение в получении финансирования от "нежелательных организаций".

В пресс-службе Ходорковского заявили, что "Открытая Россия" полностью соблюдает российское законодательство.