Жители центра Минска взбунтовались против вырубки деревьев 5.10.2017, 17:45

Минчане встали на защиту 70-летних лип.

Жители улицы Комсомольской в Минске протестуют против спиливания деревьев, которые были высажены, когда после войны застраивали центр города, передает «Радыё Свабода».

Половину из 26 лип планируют спилить в связи с реконструкцией улицы. Ведет реконструкцию КУП «Минское наследие».

Местные жители говорят, что общественного обсуждения планов реконструкции не было. Уже собрали подписи под обращением к главе администрации Центрального района с просьбой пересмотреть план и оставить старые липы.

Заявители обратились также в Министерство природы.