У Путина есть несколько планов: к чему готовиться Украине 3 5.10.2017, 17:54

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Константин Боровой

От Кремля стоит ожидать провокаций.

Российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что РФ, среди прочего, может начать полномасштабное военное наступление в Украину для поддержания рейтинга президента России Владимира Путина. По его мнению, российскому лидеру нужен новый прилив народной любви. Чтобы это произошло, якобы сгодится и танковый рейд на Киев. Российский оппозиционер Константин Боровой считает, что сегодняшняя ситуация не сулит Кремлю ничего хорошего, и объяснил "Апострофу", почему Украине стоит готовиться, в том числе, к худшим в военном плане вариантам.

Сейчас – это действительно проблема для Путина, и проблема очень серьезная – происходит осознание гражданами тяжелой ситуации в России. И тут никакая пропаганда не помогает, когда люди свои кровные, быстро тающие тратят в магазинах, видя, что все ухудшилось, когда сталкиваются с безработицей... В этом смысле мобилизационная технология, которую традиционно Путин использовал с момента прихода к власти – взрывы домов [в Буйнакске, Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года], Чеченская война, потом война в Грузии, война в Украине – вполне может быть использована вновь.

Похоже, у Кремля, кроме пропагандистской кампании, эффективность которой очевидно снижается, других инструментов просто нет. Одно дело – самим подсчитать голоса и сообщить гражданам, каков результат их голосования. А другое дело – открыто врать в глаза обществу, которое будет понимать, что власть его обманывает.

С другой стороны, сами выборы – очень сильный провоцирующий фактор. Провоцирующий социальную активность. Кремль пытается ее сдерживать, но перед выборами нужна резкая мобилизация. Пропагандистские призывы поддержать власть и ее проекты, Крым, провокации во всем остальном мире выполняют мобилизующую роль. Это сложная и противоречивая задача. Пропаганда уже умеет решать ее. Но, хочет Кремль или не хочет, мобилизация обладает и обратной стороной: она касается всех, в том числе противников режима, выполняет соответствующую роль и для тех, кто хочет протестовать против власти. Тем более, что уже появились какие-то новые механизмы противодействия власти. Выборы муниципальных депутатов показали, что инструменты интернет-мобилизации работают. И это воспринимается как серьезная опасность. Фактор нестабильности, который возникнет перед выборами и сразу после, очень пугает и Кремль.

Я думаю, что сегодня у Кремля существует несколько мобилизационных планов. Один из них, безусловно, касается Украины. Потому что войска размещены на западных границах России, в Беларуси. Ожидать провокаций стоит. Украине необходимо подумывать уже не о замораживании ситуации, а о необходимости и возможности противодействия агрессии. У меня ощущение, что в Украине такой готовности пока нет. Как Кремль это будет осуществлять, пока не ясно. Но по многим косвенным признакам понятно, что такие провокации планируются. Не знаю, будет ли танковое наступление на Киев, как выразился Венедиктов, но мелкие провокации, которые создадут напряженность на границе, в Украине – почти гарантированы.

Венедиктов и еще несколько конфидентов (доверенных лиц, – прим.) Кремля говорят о такой возможности. На экспертном и пропагандистском уровнях это обсуждается. Тема Украины опять стала если не ведущей, то вновь очень заметной на российском телевидении, в пропагандистской кампании. Происходит некое нагнетание напряженности, но, по-видимому, виртуальной войны для Кремля мало. Ему могут понадобится и реальные военные действия.