Андрей Стрижак: Надо вступать в профсоюз РЭП, чтобы чувствовать себя под защитой 2 5.10.2017, 17:59

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Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Два месяца начальство и «официальный» профсоюз не могли помочь солигорскому шахтеру, пока не вмешался профсоюз РЭП.

Несчастный случай с солигорским шахтером случился 2 августа, а 29 сентября он обратился в РЭП. Все эти два месяца наниматель не справлялся о его здоровье (со слов самого Сергея, начальство прекратило общение после того, как пострадавший начал добиваться признаний его травмы производственной), а Белхимпрофсоюз вообще предпочел не замечать описываемых событий, хотя работник «Беларуськалия» все время работы исправно платил профсоюзные взносы, пишет praca-by.info.

И вот 4 октября, после того, как дело солигорского шахтера по инициативе профсоюза РЭП получило широкую огласку в СМИ, Белхимпрофсоюз решил приступить к своим непосредственным обязанностям: защите прав работников. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко. Такую инициативу «официального» профсоюза юрист непосредственно связывает с тем, что на защиту горняка встал независимый профсоюз РЭП:

– Буквально вчера мы обратили внимание, что официальный профсоюз, в котором состоит и платит взносы пострадавший горняк, за два месяца с момента получения тяжелых травм позвоночника никак не смог найти время оказать его семье (двое малолетних детей) материальную помощь. Уже сегодня травмированному на производстве рабочему Белхимпрофсоюз передал на подпись заявление об оказании материальной помощи! – рассказал Леонид Судаленко.

«Дорстроймонтажтрест» прекратил угрозы в адрес члена профсоюза РЭП Надежды Бусловой и признал химический ожог глаза производственной травмой – только после того, как о несчастном случае на стройке начали писать СМИ.

Представляет ли опасность для работников членство в профсоюзе РЭП? Стоит ли «спускать на тормозах» несчастные случаи, а не предавать их огласке, особенно, если наниматель уговаривает, обещая различные блага? Об этом рассказал заместитель представителя РЭП по Гомельской области Андрей Стрижак:

– Практика показывает: как только в дело в случае грубых нарушений вмешивается профсоюз РЭП, наниматель идет на попятную. Особенно, когда позицию нанимателя представляет грамотный юрист. Такой юрист понимает, что проще, дешевле и надежнее выполнить требования закона, чем ходить потом по судам.

Работники могут и не афишировать, что они члены профсоюза РЭП: наш Устав позволяет не выходить из профсоюза на предприятии, в который включают всех работников "добровольно-принудительно". Увы, работники чаще приходят уже после того, как нарушены их права или случилось несчастье. С такими случаями работать сложнее. Надо вступать в РЭП, чтобы чувствовать себя под защитой. Работники допускают много ошибок, потому что не знают трудового права. Подписывают документы о том, что их травма бытовая, хотя получили ее на работе; подписывают документы ревизий и проверок, составленные с нарушениями; идут на поводу у нанимателя под давлением либо по незнанию. В очередной раз подчеркиваю: полноценную защиту ваших трудовых прав и интересов можно получить, имея за спиной мощную поддержку юридической службы нашего профсоюза. Члены РЭПа всегда могут обратиться к профсоюзному юристу и получить квалифицированную юридическую консультацию.

По поводу огласки: про все резонансные случаи грубых нарушений трудовых прав рассказывает наша информационная служба. Вот и сейчас в кабинетах начальства «Беларуськалия» «захлопали двери». Я считаю, что нужно громко говорить о нарушениях прав работников: такие истории показывают успешность подхода «Не молчать», показывают другим работникам, что своих прав нужно добиваться, а недобросовестным начальникам - печальные перспективы нарушений прав работника.