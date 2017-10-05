Парламент Молдовы хочет урезать полномочия президента 5.10.2017, 18:30

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Игорь Додон

Парламент намерен урезать полномочия Додона в управлении армией.

Контролирующая парламент Демократическая партия Молдовы внесла в парламент поправки, урезающие полномочия президента страны как главнокомандующего Вооруженными силами.

Об этом говорится в опубликованном в четверг, 5 октября, проекте решения, который вместе с другими депутатами от партии подписал председатель законодательного собрания демократ Андриан Канду, пишет ТАСС.

Согласно документу, решения об «участии подразделений Национальной армии в совместных военных учениях за пределами страны будет принимать правительство, а не главнокомандующий Вооруженными силами».

В начале сентября президент Молдовы Игорь Додон запретил военнослужащим участвовать в учениях за рубежом без его письменного согласия. Соответствующий приказ он подписал после того, как правительство вопреки его запрету отправило 57 молдавских военнослужащих в Яворов Львовской области для участия в учениях НАТО Rapid Trident.

Глава Молдовы назвал беспрецедентной ситуацию, когда правительство отправило военных в Украину, где идет война. Он также потребовал от премьера отправить в отставку исполняющего обязанности министра обороны и понизить в должностях и в воинских званиях офицеров, нарушивших его приказ.