Налоговики рассказали, сколько нашли «тунеядцев» 8 5.10.2017, 18:45

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Также стало известно, сколько денег «тунеядцам» вернули.

Белорусам, которые уплатили налог «на тунеядство», вернули 4,5 миллиона рублей. Об этом tut.by сообщили в пресс-службе МНС. Деньги получили 15,2 тысячи человек.

Сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год уплатили 62,7 тысячи граждан в размере 18,6 млн рублей, сообщили в МНС.

— Из них с учетом положений распоряжения президента от 5 июля 2017 г. № 111рп «О возврате сбора на финансирование государственных расходов» налоговыми органами произведен возврат данного сбора 15,2 тысячам граждан, уплатившим его и впоследствии трудоустроенным, в общем размере 4,5 млн рублей, — сообщили в МНС.

Напомним, белорусы, которые уплатили сбор на финансирование государственных расходов за 2015 и (или) 2016 годы, имеют право на возврат уплаченного сбора, если в 2017 году:

- участвовали в финансировании государственных расходов;

- достигли общеустановленного пенсионного возраста;

- признаны недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности).

О том, что налоговые органы начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор «за тунеядство» в прошлом году и уже устроился на работу, в начале июля сообщила замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

— 9 марта у правителя состоялось совещание. Четко было обозначено, что уплаченный налог (за 2015 год. — Прим.) возвратят лицам, которые приступили к труду, — сказала замминистра.

Светлана Шевченко отметила, что не все из уплативших налог на тунеядство написали заявление на возврат денег. Есть и те белорусы, кто предпочел бы, чтобы уплаченные средства пошли на социальные нужды.

Ранее налоговики рассказывали, что очередей и ажиотажа за возвратом уплаченного сбора на тунеядство нет.

Сейчас обновленный декрет № 3 в очередной раз находится на рассмотрении у Лукашенко. Не исключено, что «документ о тунеядцах» после подписания будет предусматривать стопроцентную оплату некоторых услуг для длительно неработающих граждан.

Как рассказала «депутат» «палаты представителей» Тамара Красовская, чтобы создать условия, при которых граждане будут заинтересованы в легальном трудоустройстве, с 1 января 2019 года планируется оказывать не занятым в экономике гражданам отдельные услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.