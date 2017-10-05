Как фанаты «Арсенала» тусили в Минске и Борисове 1 5.10.2017, 18:55

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Англичане и ирландцы поделились впечатлениями.

Неделю назад борисовский БАТЭ принимал в рамках Лиги Европы звездный (пусть и резервный) «Арсенал» (2:4). Лондонцев на трибунах поддерживал внушительный болельщицкий десант – на трибунах «Борисов-Арены» болельщики «красно-белых» заняли три сектора. А всего в Беларусь за «канонирами» приехало около 750 человек. «Трибуна» нашла нескольких болельщиков, которые согласились рассказать свои истории из путешествия.

Дейдре Конвей, 27 лет, владелица бара в городе Лимерик, Ирландия

– Раньше я в Беларуси не была, но не скажу, что ехала в совсем незнакомый край. В Ирландии есть благотворительная организация «Фонд помощи детям Чернобыля», которая устраивает летний отдых детям из загрязненных районов Беларуси. Белорусские мальчики и девочки приезжают на лето в ирландские семьи.

Когда я росла, в наш город приезжало много ребят из Беларуси, которые останавливались у нас и у соседей. Помню, что вместе с друзьями всегда с нетерпением ждала их приезда. Мы играли и пытались общаться несмотря на языковой барьер. Было классно. У меня осталось много теплых воспоминаний, связанных с белорусскими детьми, которых мне посчастливилось встретить в детстве. О Беларуси в Ирландии также знают благодаря известной гуманистке Ади Рош. Именно эта женщина сделала многое для детей из регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

В Минске я остановилась в «Президент-Отеле». Решила побаловать себя, потому что стоит он столько, сколько в Ирландии или Англии отель с двумя-тремя звездами. А здесь пять! Очень дешево для такого уровня. Мне показалось это забавным. Обслуживание хорошее, весь персонал знает английский, поэтому с неудобствами не столкнулась.

К сожалению, из-за некоторых проблем с моим рейсом я прилетела в Беларусь позже, чем планировала. В итоге у меня был только один полный день в вашей столице – как раз день матча. Познакомиться со всем городом я не успела.

Из того, что видела, могу сказать, что Минск – очень чистый и красивый город с замечательной архитектурой. Особенно поразила Национальная библиотека. По сравнению с Лондоном в столице Беларуси намного меньше людей на улицах, поэтому ваш город кажется довольно спокойным. У меня сложилось впечатление, что Минск не очень компактный: многие объекты, которые в Лондоне в шаговой доступности, у вас расположены далеко друг от друга.

Меня удивило количество милиции как в городе, так и возле стадиона. У нас обычно ее столько не увидишь – особенно в форме, которая похожа на военную.

Слышала стереотип, что белорусы мрачные и редко улыбаются, но это совсем не так. За время, что я находилась в Беларуси все люди, которых я встречала были дружелюбными, добрыми и в любой момент готовы были мне помочь. Не могу сказать что-то негативное. Чудесный народ.

В Минске очень приятные цены. У вас они изрядно ниже. Особенно это касается жилья, еды, алкоголя и сигарет. Например, в Ирландии пачка сигарет стоит 11,5 евро. Водка тоже очень дешевая. Причем она более приятная на вкус и качественная, чем та, которую мы продаем в Ирландии. Белорусской водки я попробовала сполна.

Жаль, с национальной белорусской кухней познакомиться не успела. Все мое питание ограничилось сэндвичами в баре «Койот», где тусовались фанаты, хот-догами на стадионе и обычными перекусами.

Сам поход на матч выдался славным. До этого все мои знания о белорусском футболе ограничивались Александром Глебом, потому что он играл за «Арсенал». У моей сестры была футболка с его фамилией. Алекс был одним из ее любимых футболистов. Теперь я знаю еще и БАТЭ.

Впечатлила «Борисов-Арена». Это один из самых необычных стадионов, которые я видела. Выглядит очень интересно.

Сложно описать, насколько меня поразили белорусские фанаты «Арсенала». Некоторые ребята, с которыми я общалась, знают больше арсенальских песен и чантов, чем большинство зрителей на «Эмирейтс». Белорусские «гуннеры» – это просто фантастика. Я бы хотела, чтобы кто-то из них приехал на игру в Лондон. Они настоящие фанаты и должны навестить дом «Арсенала».

Не вижу ничего плохого в том, что много белорусов поддерживали «Арсенал», а не БАТЭ. Я не считаю, что болеть за команду из чужой страны плохо. Ведь я сама из Ирландии, а фанатею от английского клуба. Если бы «Арсенал» когда-то встретился с ирландской командой в еврокубках, то я бы все равно поддерживала «канониров». Ты можешь поменять многое в жизни, но поменять любимый клуб – никогда!

Мухаммед Элоббар, 28 лет, студент-магистрант, экскурсовод «Арсенала» в Лондоне

– Я путешествовал много по постсоветским странам, но в Беларусь приехал впервые. Был в Прибалтике, Украине, Грузии, Молдове. Беларусь мне представлялась как бывшая страна Советского союза – так и оказалось. В Британии мы Беларусь и другие восточноевропейские государства в шутку часто называем «Советским Союзом». У нас есть много невежд, которые не понимают, что на востоке Европы сейчас много стран, которые непохожи друг на друга. Я часто путешествую и стараюсь развеивать такие представления.

Минск – типичный восточноевропейский город. Хотя если сравнивать с соседними столицами, то Вильнюс, Варшава, Рига и Таллин кажутся более западноевропейскими.

В Минске я жил в отеле возле Старого города. Чувствовал себя очень спокойно и безопасно. Единственный минус, который ощутил сразу, – языковой барьер. У вас плохо говорят по-английски. В других странах Восточной Европы, где более развит туризм, люди знают иностранные языки, поэтому с ними проще налаживать коммуникацию. Мне показалось, что в Беларуси люди были немного удивлены, когда видели иностранцев, но это обычная ситуация для большинства таких государств.

У вас я гостил 5 дней, но не скажу, что изучил за это время достопримечательности и культурные места. Только съездил на «Борисов-Арену», а так в основном тусил в барах и клубах и наслаждался белорусской ночной жизнью, потому что она очень дешевая.

Беларусь, как и соседние страны (Литва, Польша, Украина), очень и очень благоприятная в плане цен. Сравнивать с Англией даже не стоит – небо и земля. Особенно выпивка в барах. Люди моего плана будут ездить к вам с удовольствием.

Пил в барах, а ел только в Макдональдсе. Я знаю, очень плохо, что не попробовал белорусских блюд, но я не люблю экспериментировать с питанием во время путешествий. Предпочитаю есть что-то простое и знакомое.

О белорусском футболе я имею кое-какое представление. Опять же Алекс Глеб, белорусские команды БАТЭ и «Динамо» Минск, которые регулярно играют в еврокубках и поэтому достаточно известные в Европе. Наши сборные также играли друг с другом лет 10 назад.

Я не слышал о белорусских фанатах «Арсенала» до этого, но не удивлен, что их здесь так много. «Арсенал» – очень популярный клуб в мире и имеет много поклонников. Не вижу ничего удивительного в том, что за лондонцев болеют за границей во время выездных матчей.

Кроме поездки на футбол, я упивался и танцевал в ночных клубах. Ничего удивительного со мной в Беларуси не произошло. Но в Минске мне понравилось – классный город.