Сергей Наумчик: В Минске есть памятник Боливару, но нет Калиновскому 3 5.10.2017, 19:05

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Сергей Наумчик

Нельзя нынешнюю власть называть белорусской.

Бывший депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Наумчик прокомментировал в «Фейсбуке» открытие в Минске памятника Симону Боливару.

«В Минске есть памятник борцу за независимость испанских колоний Боливару - но нет памятника борцам за белорусскую независимость Калиновскому, братьям Луцкевичам, нет памятников Короткевичу и Быкову. Поэтому не надо нынешнюю власть называть - белорусской. Лучше - власть над белорусами», - написал Наумчик.

Напомним, памятник национальному герою Венесуэлы Симону Боливару открыли в минском сквере, названном в его честь. В торжественной церемонии принял участие правитель Венесуэлы Николас Мадуро.