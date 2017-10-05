В 2018 году большая часть жилья будет построена за счет белорусов 3 5.10.2017, 19:15

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По 240-му указу больше всего построят домов в Минске и Минской области.

Правительство уточнило, сколько в 2017 - 2018 гг. будет построено жилья, а также откуда на него возьмутся средства. Так, по планам правительства, в этом году будет затрачено на все стройки 3704 млн. рублей. При этом 2609,512 млн. - это исключительно средства граждан, пишет kp.by.

Также уточнены средства, которые будут выдавать банки на строительство жилья по 240-му указу правителя. Напомним, что по этому указу люди, претендующие на льготный кредит, могут взять коммерческий кредит в банке, а разницу в процентах погасит государство.

В этом году выдают такие кредиты четыре банка из шести: Беларусбанк (80 млн. руб.), Белагропромбанк (75 млн. руб.), БПС-Сбербанк (50 млн. руб.), Белинвестбанк (6 млн. руб.). А вот Приорбанк и Банк БелВЭБ, которые уже изъявили желание работать по 240-му указу, видимо, будут открывать кредитные линии только в следующем году. Кстати, на следующий год по этому указу запланировано 426 млн. рублей кредитных средств банков, то есть в два раза больше, чем в 2017-м.

В 2018 году всего будет построено жилья на 4007,73 млн. рублей. Из них средства населения составят 2778,64 млн.

Сколько денег на льготные кредиты дадут людям в 2018 году?

Брестская область - 74,5 млн. руб.

Витебская область - 34,5 млн. руб.

Гомельская область - 54,535 млн. руб.

Гродненская область - 58,465 млн. руб.

Минская область - 80,5 млн. руб.

Могилевская область - 43 млн. руб.

Минск - 80,5 млн. руб.

Где больше всего будут строить жилья в 2018 году?

Брестская область - 516,96 млн. руб.

Витебская область - 275,03 млн. руб.

Гомельская область - 413,03 млн. руб.

Гродненская область - 488,6 млн. руб.

Минская область - 1208,29 млн. руб.

Могилевская область - 279,51 млн. руб.

Минск - 826,31 млн. руб.