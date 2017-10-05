В Минске пропал без вести гражданин Израиля 3 5.10.2017, 19:23

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С 13 сентября мужчина не выходит на связь с родственниками.

В Минске разыскивают пропавшего без вести гражданина Беларуси и Израиля. 27-летний мужчина по фамилии Карев, неработающий житель города Беэр-Шева в Израиле, исчез в белорусской столице, передает kp.by.

С 13 сентября мужчина не выходит на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщается в суточной сводке ГУВД. Розыск ведет Центральное РУВД Минска.

А Фрунзенским РУВД разыскивается пропавший без вести 29-летний житель столицы по фамилии Гаравский. Он живет на улице Чайлытко, но 26 сентября около 7 часов ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.