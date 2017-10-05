Reuters: РФ могла испытать кибероружие против Латвии 1 5.10.2017, 19:50

Семичасовые сбои в работе мобильной сети в Латвии произошли перед учениями «Запад-2017».

Россия, по всей видимости, стоит за сбоями в сеть мобильной связи в Латвии, которое произошло перед российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017». Данный инцидент является испытанием инструментов для кибератаки.

Об этом заявили официальные лица Литвы и НАТО, передает агентство Reuters.

Семичасовые сбои в работе мобильной сети произошли на западном побережье Латвии 30 августа. Отмечается, что станция помех находилась в Калининградской области РФ, и ее действие было направлено в сторону Швеции.

Также латвийские власти обвиняют Россию в атаке на горячую линию 112, которая произошла 13 сентября.

«Россия, похоже, включила станцию помех для мобильной связи в Калининграде, очень мощную, которая была нацелен не на Латвию, а на Готланд, Аландские острова», - сказал Карлис Серзанц, заместитель председателя Комитета национальной безопасности парламента Латвии.