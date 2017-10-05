Как минский СКА творил историю Артем Фандо, «Прессбол»

5.10.2017, 20:05

Артем Фандо

Уникальный рассказ Александра Каршакевича и уникальное видео, которого не было в интернете.

Рассказ о самой эпичной победе СКА в Кубке европейских чемпионов.

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ-1988/89

ФИНАЛ

7.05. Стяуа (Бухарест, Румыния) — СКА — 30:24 (17:9)

Бухарест. Дворец культуры и спорта. 6000 зрителей.

Стяуа: Тудор, Симион — Мирика (2), Думитру (10), Гимеш (5), В.Стинга (6), Бербече (4/3), Ионеску, Чику (3), Штоц, Никулае, А. Стинга.

СКА: Галуза, Миневский — Шароваров (2), Мосейкин, Малиновский, Паращенко (2), Шевцов (2), Тучкин (6), Синькевич, Каршакевич (4), Якимович (5/1), Свириденко (3).

21.05. СКА — Стяуа — 37:23 (16:11)

Минск. Дворец легкой атлетики СКА БВО. 4500 зрителей.

СКА: Галуза, Миневский — Шароваров (7), Мосейкин, Малиновский (3), Шевцов (4), Тучкин (12/1), Синькевич, Каршакевич, Якимович (7), Карпук, Свириденко (4).

Стяуа: Тудор, Симион — Мирика, Думитру (14), Гимеш (2), В.Стинга (4), Штот, Никулае, Бербече (2/2), Ионеску, Чику (1), А. Стинга.

"Сижу и думаю: чего бы такого купить? Суточные в то время — 15 долларов. Особо не пошикуешь. С другой стороны, в Бухаресте не на что было тратить даже эти деньги — и я увез их домой. Такие времена.

Так же было в 1983-м, когда СКА впервые приехал в Бухарест — на финал Кубка кубков с местным "Динамо". Вокруг голытьба — просто кошмар! В магазинах — пустота. Но когда мы пришли на банкет после матча, столы ломились от деликатесов. Чего только не было на этих столах, хотя в стране не было ничего. А вот сами румыны на банкет не пришли. Мы тогда выиграли у них 12 мячей", — не без удовольствия вспомнил Александр Каршакевич.

В мае 1989-го Румыния находилась на краю пропасти. В магазинах не было товаров, а в городах — горячей воды. Электричество даже в столичных квартирах появлялось на два-три часа в день. По телевизору шел только один канал, и тот — если шел. 7 мая по нему показали матч "Стяуа" — СКА, и на этом вещательная программа на день оказалась выполнена.

Из того, что отсутствовало, действительно радовало лишь отсутствие внешнего долга, который Румыния гасила все 80-е и, стоит отдать должное, погасила. Но какой ценой...

Через полгода в стране случится переворот. Николае Чаушеску с женой Еленой попытаются спастись бегством — сначала на вертолете, потом на автомобиле. Их задержат в Тырговиште и через три дня расстреляют. Суд над ними займет всего два часа и станет формальностью.

Но в мае было еще спокойно.

"Мы тщательно готовились к матчу и не обращали внимания на обстановку вокруг. Лишь позже узнали, что творилось в стране. А тогда выходили на улицу и не замечали никакого напряжения. Удивляли только автоматчики у входа в нашу гостиницу. Видимо, какие-то заварушки уже происходили. Но страшно не было. Мы даже перешучивались с Галузой: а что, если сорвать автомат?.." — улыбнулся Каршакевич.

Обычно там, где все плохо, возникает особо острая необходимость чем-то гордиться. И тогда на помощь приходит спорт. В год, ставший одним из тяжелейших в истории Бухареста, "Стяуа" добралась до финалов футбольного и гандбольного Кубка европейских чемпионов! Хотя и уступила в обоих.

На "Камп Ноу" "Стяуа" не нашла аргументов против голландского трио "Милана" Райкард — Гуллит — ван Бастен и погорела 0:4. А в гандбольном финале не повезло столкнуться с лучшей на тот момент командой мира — минским СКА. "Одной из", — поправил Каршакевич и перечислил ту же "Стяуа", испанскую "Барселону", польский "Выбжеже" и сразу несколько немецких клубов. В Германии во все времена любили и умели играть в гандбол.

"Магдебург" армейцы уверенно отцепили в полуфинале.

***

В Бухарест СКА прибыл за день до матча поездом из Кишинева. До Кишинева команда летела на самолете. "Мы часто летали. Играли в Польше с "Выбжеже" — командующий выделял самолет. Дальний матч чемпионата СССР — мы снова на борт. Советский чартер. С одного военного аэродрома на другой, а оттуда на автобусе. Армейский клуб. Нормальное явление", — объяснил Каршакевич.

СКА, пожалуй, можно было считать фаворитом противостояния, но вряд ли — гостевого матча. В гандболе домашняя площадка — это очень важно. Дело не только в поддержке трибун, хотя у южан иногда сносит башню настолько, что соперник начинает думать не про игру, а как бы унести ноги. "На наш матч пришли шесть тысяч зрителей, а в Румынии, Югославии публика специфическая. Могут и в голову бросить чем-то тяжелым. В Бухаресте, слава богу, обошлось, хотя на паркет точно что-то прилетало. На меня, впрочем, это никак не влияло. К тому времени уже имел опыт игры на 15-тысячном "Вестфаленхалле" в Дортмунде. Чемпионат мира-1982, финал СССР — Югославия, на трибунах пять тысяч немцев и десять тысяч югославов..." — рассказал Каршакевич.

Кроме болельщиков, на своей площадке можно было рассчитывать на лояльное судейство и внезапные домашние заготовки.

Румыны поставили игру на десять утра.

Учитывая, что "Стяуа" и без дополнительных спецэффектов являлась одним из лучших клубов того времени, хозяева имели серьезное преимущество. Каршакевич подчеркнул еще один неочевидный момент: "Сегодня ты заходишь в интернет, находишь матчи любой команды — и готовишься. Раньше ничего подобного не было. Видео стало распространенным явлением в 90-е. Поэтому на первый матч зачастую отправлялись, слабо представляя соперника. Конечно, были ошибки, недоработки, которые тренерский штаб разбирал с командой уже ко второй игре. Так что не было ничего странного в том, чтобы уступить в гостях до пяти мячей, а дома потом выиграть "плюс десять".

В Бухаресте СКА уступил шесть мячей.

"Трудно сказать, что пошло не так. Волнения не было. Но так бывает, что просто не получается. После первого тайма мы уступали восемь мячей, по ходу второго, по-моему, доходило до одиннадцати… У "Стяуа" была мощная команда. В буквальном смысле: все ребята габаритнее нас. Один Думитру чего стоил! Левша, который в Бухаресте забросил 10 мячей, а в Минске — 14. Чтобы с ним справиться, пришлось бы потратить слишком много ресурсов. Поэтому мы действовали по такой тактике: пусть лучше забрасывает один человек, чем вся команда. И развязали ему руки", — рассказал Каршакевич.

В бухарестском матче план не сработал. После игры сокрушенные армейцы отправились на ужин. А после ужина — в комнату Галузы. Там костяк команды долго обсуждал, как выбираться из положения.

***

Раньше финальные матчи разделяли две недели, поэтому перед ответной встречей со "Стяуа" СКА провел тур чемпионата СССР, который включил три матча. Армейцы в блестящем стиле победили сложные московское "Динамо" и ЦСКА, после чего разгромно уступили непритязательному СКИФу (15:24). "Мы как-то даже умудрились проиграть львовскому СКА, после чего команду чуть не отправили на гауптвахту! Ну а СКИФ... Неудобная для нас команда. Да и не в этом дело, а в том, что матчи чемпионата очень помогли в плане разрядки. Если бы мы две недели думали только про "Стяуа", то к игре наши головы лопнули бы. Хватило того, что после тура мы на три дня отправились в Стайки, где из комнаты в комнату переходил монитор, по которому мы бесконечно пересматривали первый матч. Тогда уж все мысли были лишь о румынах", — рассказывал Каршакевич, смахивая с руки мурашек.

Пересматривал первый матч и Спартак Миронович. Тренер не кричал на команду, не обвинял ее в поражении, а придумывал план на ответную встречу. Рационального в Мироновиче в принципе было больше, чем диктаторского. "Время было такое — всех держали в ежовых рукавицах. Но в СКА не "расстреливали" за шаг влево или вправо. В команде была разумная дисциплина. Сегодня, например, на тренировках можно услышать мат-перемат — у нас нет. Игроки не боялись Мироновича, но уважали его и как тренера, и как человека. Он всегда чувствовал момент, когда и что нужно сказать. Это дар от бога", — размышлял Каршакевич.

Спартак Миронович в ответной встрече хотел играть 5-1 со смещенным на Думитру. Однако гандболисты СКА не зря затерли запись первого матча до дыр. У костяка команды вызрел другой план: сыграть активно по схеме 3-3, чтобы не позволить румынам забрасывать с задней линии. Петрович дал добро. В конце концов, если бы не пошло, всегда можно было вернуться к базовой тактике.

СКА играл практически персонально. У гостей забивал только Думитру и в основном с девяти метров — откуда позволяли. Одноклубники ставили ему "стеночку", он разгонялся и бросал. Румынский "дальнобойщик" забросил таким макаром около десяти из своих четырнадцати голов. Сегодня в СКА так бросает Кулеш.

Это был единственный раз, когда гандболисты просили Мироновича сыграть по такой схеме и вообще вмешались в работу тренерского штаба.

Удивительнее всего, что задумка сработала. Ведь на самом деле "Стяуа" не провалилась в атаке: в обычном матче 23 гола, учитывая домашние "плюс шесть", — почти гарантия общего успеха. По тем временам пропустить 23 мяча — норма. Забросить 37 — экстраординарное событие. Если вы еще не осознали: СКА совершил чудо. Вживую его увидели 4500 зрителей, хотя скромный зал в Уручье вмещал только 2500.

***

"Наверное, в том сезоне домашний матч со "Стяуа" — единственный, в котором я не забросил ни одного мяча. Наверное, это единственный еврокубковый матч в моей карьере без забитых мячей. Не уверен, но в других играх такого просто не могло быть! И все-таки это лучший матч. Понимаешь, у нас была ко-ман-да. Голы ведь не главная характеристика игрока — зато я сдержал гадкого Бербече. Ломовой парень, было тяжело, но в итоге он забросил лишь два мяча и те — с семиметровых", — анализировал Каршакевич.

Победу в Кубке чемпионов СКА громко не праздновал. Тогда не были приняты масштабные командные чествования. Каршакевич отметил дома в компании нескольких друзей. А единственный раз, когда праздновали всем составом и тренерским штабом, — как-то после победы в чемпионате СССР. "Дело было в гостинице "Спорт". Сережа Новиков принес шампанское. Пришлось и нам купить чуть-чуть", — прищурился Каршакевич.

СКА был на пике. Футбол и хоккей были популярнее, но о гандболе к концу 80-х говорили даже больше, чем о минском "Динамо". Отголоски той популярности проявляются и сегодня, когда Каршакевича узнают на улицах даже те, кто по возрасту не помнит его на площадке.

СКА еще выиграет Кубок чемпионов-1990, и на этом все. Следующий титул армейцы возьмут нескоро.

"Ощущения, что эпоха СКА подходит к концу, не было и близко. В 1991-м я провел тур в Краснодаре и уехал в Германию подзаработать и завершить карьеру. Уже там из доходивших новостей почувствовал, что в стране происходит что-то не то. За границей я прожил три года, играл в низших немецких лигах — большего не позволяли травмы. Болела спина, мне вычистили сорок процентов мениска... А когда вернулся в Минск, все было уже по-другому".

Артем Фандо, «Прессбол»