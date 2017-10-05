закрыть
5 октября 2017, четверг, 22:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сергей Веремеенко: Белорусы начали понимать реальную цену халявы

6
  • 5.10.2017, 20:20
  • 5,528
Сергей Веремеенко

Не советские ли времена брал за пример директор убыточного совхоза, когда рвался на главную должность?

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергей Веремеенко рассказал о том, что сегодня даже бывший электорат Лукашенко разочаровался в «белорусском островке стабильности».

«Женщина пожилого возраста, которая всю жизнь проработала в исполкоме: «Нет, ну такого безобразия даже в советское время не было!..»

Все чаще слышу, как люди сегодняшнюю ситуацию сравнивают с советским временем. Причем не в пользу современности. И не зря. Не советские ли времена брал за пример директор убыточного совхоза, когда рвался на главную должность? Не советский Советский Союз ли был для него образцом социальной справедливости? Люди начали понимать реальную цену халявы», - написал Сергей Веремеенко в «Фейсбуке».


Мнение

Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка