Сергей Веремеенко: Белорусы начали понимать реальную цену халявы 6 5.10.2017, 20:20

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Сергей Веремеенко

Не советские ли времена брал за пример директор убыточного совхоза, когда рвался на главную должность?

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергей Веремеенко рассказал о том, что сегодня даже бывший электорат Лукашенко разочаровался в «белорусском островке стабильности».

«Женщина пожилого возраста, которая всю жизнь проработала в исполкоме: «Нет, ну такого безобразия даже в советское время не было!..»

Все чаще слышу, как люди сегодняшнюю ситуацию сравнивают с советским временем. Причем не в пользу современности. И не зря. Не советские ли времена брал за пример директор убыточного совхоза, когда рвался на главную должность? Не советский Советский Союз ли был для него образцом социальной справедливости? Люди начали понимать реальную цену халявы», - написал Сергей Веремеенко в «Фейсбуке».