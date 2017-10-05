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Что нес в чемодане телохранитель Мадуро в Минске?

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  • 5.10.2017, 20:23
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Во время открытия памятника Боливару телохранитель венесуэльского правителя держал в руках черный чемодан.

На самом деле это не классический чемодан. Это бронежилеты, которые одним движением руки превращаются в пуленепробиваемые щиты. Такие «чемоданы» используются во время охраны VIP-ов во всем мире.

Когда происходит нападение на президента, они собираются «коробкой» вокруг объекта нападения, передает «Радыё Свабода».

Кстати, памятник национальному герою Латинской Америки открывал Мадуро не в компании Лукашенко. Его сопровождал вице-премьер Семашко.

Монумент разместился недалеко от входа в сквер со стороны ул. Первомайской. Он представляет собой бронзовый бюст Симона Боливара, установленный на гранитном постаменте. Общая высота монумента - 2,78 м.


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