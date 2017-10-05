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Данкверт заподозрил Беларусь в реэкспорте турецких томатов

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  • 5.10.2017, 20:59
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Россельхознадзор заметил резкое увеличение объема поставок помидор из Беларуси.

Россельхознадзор обеспокоен фактом увеличения объема поставок помидор из Беларуси на фоне роста импорта в республику турецкой продукции. Этот вопрос представители ведомства обсудили с директором главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном, передает РБК.

Ранее белорусская сторона уведомляла, что планирует поставить в Россию 42,8 тыс. тонн томатов, однако по состоянию на 3 октября уже было ввезено 45,6 тыс. тонн. «Определенные вопросы» у ведомства также вызывает многократное увеличение количества импортируемых в Беларусь турецких томатов, говорится в сообщении.

За семь месяцев 2017 года объем их поставок в республику вырос в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом и в 12 раз по сравнению с 2012 годом, констатируют в Россельхознадзоре, не называя конкретных цифр. При этом в Беларуси производство собственных помидор развито хорошо, напоминают российские чиновники.

Александр Пискун, в свою очередь, пояснил, что турецкий томат дешевле белорусского и пользуется спросом в республике. Он также выразил готовность в любое время принять специалистов Россельхознадзора с целью ознакомления с местным производством.

С 1 января 2016 года Россия ограничила поставки из Турции некоторых видов сельскохозпродукции. Это случилось после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24.


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