Фотофакт: Приезд Мадуро парализовал пол-Минска

Фотофакт: Приезд Мадуро парализовал пол-Минска11
- 5.10.2017, 21:17
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В районе площади Победы минчанам приходилось проходить по два досмотра через металлоискатели.
Об этом рассказала на своей странице в «Фейсбуке» Оксана Крищанович.
«От офиса до посольства Литвы прошла два досмотра через металлоискатель в районе пл. Победы. Забрала паспорт. Уехать от посольства не могла, вся Захарова перекрыта и до пл. Победы пешком под продуваемым насквозь ветром...От пл. Победы до офиса уже на автобусе. В знак протеста талончик не пробивала!
Видела мельком Мадуро. Не впечатлил», - написала активистка ОГП.