закрыть
5 октября 2017, четверг, 22:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Приезд Мадуро парализовал пол-Минска

11
  • 5.10.2017, 21:17
  • 5,584

В районе площади Победы минчанам приходилось проходить по два досмотра через металлоискатели.

Об этом рассказала на своей странице в «Фейсбуке» Оксана Крищанович.

«От офиса до посольства Литвы прошла два досмотра через металлоискатель в районе пл. Победы. Забрала паспорт. Уехать от посольства не могла, вся Захарова перекрыта и до пл. Победы пешком под продуваемым насквозь ветром...От пл. Победы до офиса уже на автобусе. В знак протеста талончик не пробивала!

Видела мельком Мадуро. Не впечатлил», - написала активистка ОГП.


Мнение

Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка