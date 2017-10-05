Фотофакт: Приезд Мадуро парализовал пол-Минска 11 5.10.2017, 21:17

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В районе площади Победы минчанам приходилось проходить по два досмотра через металлоискатели.

Об этом рассказала на своей странице в «Фейсбуке» Оксана Крищанович.

«От офиса до посольства Литвы прошла два досмотра через металлоискатель в районе пл. Победы. Забрала паспорт. Уехать от посольства не могла, вся Захарова перекрыта и до пл. Победы пешком под продуваемым насквозь ветром...От пл. Победы до офиса уже на автобусе. В знак протеста талончик не пробивала!

Видела мельком Мадуро. Не впечатлил», - написала активистка ОГП.