Левандовски побил рекорд Роналду в отборочном цикле ЧМ 5.10.2017, 21:32

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Роберт Левандовски

Нападающий сборной Польши побил рекорд Криштиану Роналду, забив за отборочный цикл 15 голов.

Сборная Польши на выезде разгромила команду Армении в отборочном матче чемпионата мира 2018 года — 6:1. В составе гостей хет-трик оформил нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, по голу забили форвард «Халл Сити» Камиль Гросицки, хавбек «Вольфсбурга» Якуб Блащиковски и атакующий полузащитник «Лехии» Рафал Вольски, передает РБК.

В девяти матчах квалификации ЧМ-2018 Левандовски забил уже 15 голов. Это новый рекорд по количеству мячей, забитых за один отборочный цикл в Европе (ЧМ или Евро). Прежнее достижение (14 голов), принадлежавшее форварду сборной Португалии Криштиану Роналду, было установлено в 31 августа после встречи с Фарерскими островами (5:1). Также 14 голов забил в отборочном турнире ЧМ-1998 югославский нападающий Предраг Миятович, но половину их них он отправил в ворота венгров в двух стыковых матчах.