Замуправляющего делами Лукашенко стал Ермошко 13 5.10.2017, 21:45

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Валерий Ермошко

Лукашенко назначил заместителя управляющего своими делами.

Им стал Валерий Ермошко, который до этого был гендиректором закрытого акционерного страхового общества, передает БелТА.

Отметим, что вакансия заместителя управляющего делами правителя освободилась в середине сентября после того, как Андрей Худык был назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ермошко окончил Гомельский госуниверситет имени Скорины и Академию управления при правителе. Кандидат экономических наук. Семь лет работал преподавателем в вузе, потом — чиновником в Гомельском облисполкоме, в аппарате Совмина.

С апреля 2013 года был начальником главного управления экономики, а спустя несколько месяцев — начальником главного управления экономики, финансов и торговли управления делами президента. В сентябре 2015 года Валерий Ермошко стал гендиректором закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест».