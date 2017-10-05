Замуправляющего делами Лукашенко стал Ермошко

Замуправляющего делами Лукашенко стал Ермошко13
- 5.10.2017, 21:45
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Лукашенко назначил заместителя управляющего своими делами.
Им стал Валерий Ермошко, который до этого был гендиректором закрытого акционерного страхового общества, передает БелТА.
Отметим, что вакансия заместителя управляющего делами правителя освободилась в середине сентября после того, как Андрей Худык был назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ермошко окончил Гомельский госуниверситет имени Скорины и Академию управления при правителе. Кандидат экономических наук. Семь лет работал преподавателем в вузе, потом — чиновником в Гомельском облисполкоме, в аппарате Совмина.
С апреля 2013 года был начальником главного управления экономики, а спустя несколько месяцев — начальником главного управления экономики, финансов и торговли управления делами президента. В сентябре 2015 года Валерий Ермошко стал гендиректором закрытого акционерного страхового общества «Промтрансинвест».