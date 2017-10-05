В Минске католики начали помогать малоимущим 1 5.10.2017, 21:59

В холода католические активисты будут раздавать горячую пищу.

На днях в Минске столичная католическая организация «Каритас» начала организовывать горячее питание для бездомных, передает kp.by.

Проект открыли в Доме ночного пребывания на Ваупшасова, 42. С понедельника по пятницу людям без определенного места жительства здесь будут раздавать горячую пищу и питье. Также бездомные смогут получить помощь в психологических и юридических вопросах, а еще - бесплатно подстричься.

Столовая в ночлежке будет работать в период холодов - до 30 апреля. Католики приглашают всех неравнодушных присоединяться к инициативе:

- Мы очень рады, что у нас появилась возможность еще больше нести добро людям! Безусловно, мы надеемся на вашу помощь и поддержку! - сообщается на странице «Каритас (Минск)».