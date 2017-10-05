Не 37-ой Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

5.10.2017, 22:10

Антон Орехъ

Россияне не станут жить богаче и лучше в ближайшее время – к этому нет никаких предпосылок.

Всегда есть спасительная фраза: сейчас все-таки не 1937 год. Ну, ведь действительно, не расстреливают людей, не выносят приговоры тройками за пять минут, не закапывают на полигонах, как скотину. Нет и многотысячных митингов, на которых безумная толпа требует расстрелять как бешеных собак всех подряд. Нет врачей-вредителей, нет безродных космополитов, нет даже сумбура вместо музыки. Хорошо живем-то, чего Бога гневить.

Ну, да, приходят в квартиру к Тимуру Валееву, кидают лицом в пол, садятся на голову и угрожают. Ну, да, ломятся к Веронике Куцылло в дом и делают это примерно с периодичностью смены времен года. Ну, да, обыскивают квартиры и офисы по делу ЮКОСа, уже не существующего больше 10 лет и допрашивают людей, которые во время процессов Лебедева и Ходорковского были школьниками. Но разве все это так страшно? Не убили же никого, не повесили – и даже не посадили. Мы легко успокаиваем себя тем, что бывали в нашей стране куда худшие времена, и по сравнению с теми временами, теперешние можно считать спокойными и пригожими. Мы успокаиваем себя тем, что в той же «Открытой России» обыски уже не в первый раз, и что это ребят просто пугают! Что если бы действительно хотели – то уже давно закрыли бы. А раз не закрыли, то именно что пугают. Попугают – и отстанут! Мы можем успокоить себя тем, что это просто приурочено к акции Навального, которая приурочена ко дню рождения Путина. Пройдет – или не пройдет – акция, пройдет день рождения, и все снова станет, как прежде.

Мы можем, как угодно все это объяснять и успокаивать самих себя. Но почему мы вообще должны это делать? Радоваться произволу и хамству только потому, что при Сталине было еще страшнее? Башку в песок не спрячешь. Они только начинают, разминаются. Они видят, что глобально всем все равно. Что пока одних бьют, другие жуют пончики. Значит можно прибавить газку. Потому что в нашей стране нет ничего невозможного. Нет такого кошмара, который не мог бы осуществиться. Почему вы думаете, что 1937 год не повторится? Что дает вам такую уверенность? Бюстики Сталину вас укрепляют в этой вере? Тотальный социологический восторг от тирании? Разгоны любых протестов? Телевизионные истерики?

Мы не станем жить богаче и лучше в ближайшее время – к этому нет никаких предпосылок. Мы все больше изолируем себя от цивилизации и все больше от нее отстаем. И кроме закручивания гаек и завинчивания вентилей с кислородом у властей не будет никаких других способов общения с нами. Поэтому не думайте, что вас не касаются все эти отвратительные картины, которые мы сейчас наблюдаем вокруг «Открытой России». Они вас не касаются только пока, сегодня не касаются. Но ваш день тоже настанет, даже не сомневайтесь.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»