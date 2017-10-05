Белорусский браконьер охотился с трофейным карабином вермахта 5.10.2017, 22:21

Переделанный карабин Mauser «всплыл» под Барановичами.

Немецкое оружейное наследство доходит до нас все реже, тем оно ценнее. И сохранность тем лучше, чем более «любящие» руки его обслуживали. На этот раз переделанный карабин Mauser «всплыл» под Барановичами. Когда-то с ним ходил гитлеровец, потом винтовка досталась белорусскому браконьеру. Эксперты показали раритет, пишет «Онлайнер».

34-летнего жителя Брестской области поймали во время незаконной охоты еще в сентябре, убить он никого не успел. Карабин, который стоял на вооружении вермахта, забрали сотрудники Госинспекции природоохраны. Кто до этого забрал его у оккупанта — мы вряд ли узнаем. В винтовке находился полный магазин на 5 патронов калибра 7,92 мм.

Оружие отправили к экспертам. Карабин отстреляли, исследовали. В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области рассказали о результатах.

Винтовка собрана из деталей от разных экземпляров этой модели, у нее заменено деревянное ложе. По сути, затвор и ствол смонтированы на ложе от охотничьего ружья. Ствол обрезан, оригинальные прицельные приспособления удалены. Вместо них установлен современный оптический прицел.

С учетом этих переделок эксперты заключили: оружие неисправно, но пригодно для стрельбы. (Формально неисправным может считаться любое изделие, у которого, например, отсутствует штатная деталь.) Специалисты по баллистике подтвердили: стреляет.

Охотничьи патроны к нарезному оружию, которые были в магазине, — современные, изготовлены самостоятельно из элементов заводского производства.

По итогам экспертизы возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия (до этого было только административное за браконьерство).