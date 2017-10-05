Как белорусские власти открыли памятник не тому борцу за независимость Вероника Белова, «Салiдарнасць»

5.10.2017, 22:31

В столице открыли памятник еще одному человеку, не имеющему отношения к Минску.

Новость о том, как Семашко и Мадуро открыли в Минске памятник Симону Боливару, натолкнула на грустные мысли.

Нет, с самим памятником все нормально. Он являет собой того самого национального героя Венесуэлы, одного из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Для Венесуэлы, чей правитель нынче гостит в Беларуси, это действительно герой. Но что значит Симон Боливар для Беларуси?

Понятное дело, белорусские власти хотели сделать приятное своему венесуэльскому коллеге. Памятник открывал целый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. Открывал торжественно, в сквере имени того же Симона Боливара. Бронзовый бюст героя высится на гранитном постаменте, достигая высотой 2,78 метра!

Конечно, нам не жалко памятников для героев других стран. Но, может, следовало бы обратить внимание и на своих? Пока же возникает стойкое ощущение, что белорусские власти готовы ставить их какому угодно, кроме собственных героев.

А между тем в Беларуси общественность долго и безрезультатно добивается от властей внимания к другому национальному борцу за независимость, самому известному белорусу в мире Тадеушу Костюшко. Памятники Костюшко есть во всем мире. В США они установлены сразу в семи городах. Его имя носит один из мостов в Нью-Йорке, а также местная станция метрополитена – Kosciuszko Street.

Соседи-поляки возвели в его честь тридцатиметровый курган, не говоря уже о десятках других памятников. В Австралии в честь знаменитого белоруса назван один из национальных парков и самая высокая гора континента. И даже в России, против которой когда-то воевал Тадеуш Костюшко, можно найти упоминания о нем.

А вот в Беларуси — тишина. Единственный памятник, установленный в центре Кобрина, не пережил советское время. Сейчас от него остался лишь небольшой бюст, который спрятан подальше от глаз прохожих. Попытка присвоить имя героя одной из улиц пока тоже не увенчалась успехом.

И это не удивительно. В стране, где есть парк Уго Чавеса и бюст Симону Боливару, но нет улиц Быкова, Бородулина и Короткевича, где есть памятник Сталину и даже огурцу, но нет национальным героям, боровшихся за нашу независимость, ожидать от властей подобного внимания, увы, не приходится.

Вероника Белова, «Салiдарнасць»