Майк Пенс: Америка вернется на Луну и отправится на Марс 3 5.10.2017, 22:45

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Майк Пенс

Фото: Getty Images

Вице-президент США заявил, что Америка больше никогда не позволит себе отставание в гонке за космос.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что "как и в случае с "Спутником" шесть десятилетий назад, Америка больше никогда не позволит себе отставание в гонке за космос", передает svoboda.org.

Пенс выступил в четверг на первом заседании Национального космического совета, воссозданного с момента его расформирования в 1993 году. Совет собрался в Смитсоновском национальном музее по авиации и космонавтике в Шантильи (штат Вирджиния).

Пенс заявил, что США должны восстановить свое первенство в борьбе за космос. Он напомнил, что сейчас, в 2017 году, США всё ещё полагаются на россиян в отправке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), каждая из которых стоит более 76 миллионов долларов за одно место.

Пенс заявил, что, по данным разведывательного сообщества США, Россия и Китай развивают полный спектр антиспутниковых технологий для снижения военной эффективности США и все чаще рассматривают атаки на спутниковые системы в рамках своей доктрины будущей войны.

Пенс определил цели Национального совета по космосу. По его словам, президент Трамп поручил заложить основу для поддержания постоянного коммерческого присутствия людей на околоземной орбите.

"Оттуда мы обратим наше внимание на наших небесных соседей. Мы вернем американских астронавтов на Луну - не только оставить следы и флаги, но и построим фундамент, который нам нужен для отправки американцев на Марс и на другие планеты", - заявил вице-президент США.