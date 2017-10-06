Во Владимирской области РФ поезд протаранил автобус с пассажирами

Во Владимирской области РФ поезд протаранил автобус с пассажирами3
- 6.10.2017, 7:56
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(обновляется) Автобус буквально разорвало пополам, погибли 20 человек.
По предварительным данным, при столкновении автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли 20 человек, сказала РИА "Новости" представитель регионального УМВД РФ.
В МЧС рассказали, что автобус был из Казахстана и вез граждан Узбекистана, 15 из них погибли.
"Пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом", — сообщили в правоохранительных органах РФ.
Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.
Она также сообщила, что в ДТП пострадал ребенок. Информации о наличии детей среди погибших нет.
Позднее в ЦРБ Петушинского района заявили, что четверо раненных в ДТП находятся в реанимации, среди них двое детей.
Как сообщили в пресс-службе губернатора области, автобус заглох на переезде, но вытолкнуть с путей его не удалось.
"Его буквально разорвало", — добавила пресс-секретарь губернатора Рита Шляхова.
Сейчас спасатели развернули пункт временного размещения в доме культуры в Покрове.