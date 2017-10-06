Во Владимирской области РФ поезд протаранил автобус с пассажирами 3 6.10.2017, 7:56

5,058

Иллюстрационное фото

(обновляется) Автобус буквально разорвало пополам, погибли 20 человек.

По предварительным данным, при столкновении автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли 20 человек, сказала РИА "Новости" представитель регионального УМВД РФ.

В МЧС рассказали, что автобус был из Казахстана и вез граждан Узбекистана, 15 из них погибли.

"Пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом", — сообщили в правоохранительных органах РФ.

Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.

Фото: МЧС РФ

Она также сообщила, что в ДТП пострадал ребенок. Информации о наличии детей среди погибших нет.

Позднее в ЦРБ Петушинского района заявили, что четверо раненных в ДТП находятся в реанимации, среди них двое детей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора области, автобус заглох на переезде, но вытолкнуть с путей его не удалось.

"Его буквально разорвало", — добавила пресс-секретарь губернатора Рита Шляхова.

Сейчас спасатели развернули пункт временного размещения в доме культуры в Покрове.