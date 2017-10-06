После совещания с военными Трамп объявил о «затишье перед бурей» 6.10.2017, 7:32

3,267

Президент США провел в Белом доме встречу с высшим командным составом.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с высшими военными, прошедшую в Белом доме вечером в четверг, «затишьем перед бурей», передает «Голос Америки».

Перед тем, как президент США и первая леди должны были позировать вместе с военными для совместной фотографии, Дональд Трамп обратился к журналистам с вопросом, «знают ли они, что символизирует это» собрание?

«Может быть это затишье перед бурей, - пояснил в ответ президент США. – У нас лучшие в мире военные».

На просьбу уточнить, говорит ли глава Белого дома о готовящемся ударе по позициям «Исламского государства» или о новом витке конфронтации с Тегераном, Дональд Трамп коротко заметил: «Вы все узнаете».

Незадолго до этого президент США сообщил, что уже в ближайшее время может быть объявлено о выходе Соединенных Штатов из так называемой «ядерной сделки» с Тегераном.