После совещания с военными Трамп объявил о «затишье перед бурей»
- 6.10.2017, 7:32
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Президент США провел в Белом доме встречу с высшим командным составом.
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с высшими военными, прошедшую в Белом доме вечером в четверг, «затишьем перед бурей», передает «Голос Америки».
Перед тем, как президент США и первая леди должны были позировать вместе с военными для совместной фотографии, Дональд Трамп обратился к журналистам с вопросом, «знают ли они, что символизирует это» собрание?
«Может быть это затишье перед бурей, - пояснил в ответ президент США. – У нас лучшие в мире военные».
На просьбу уточнить, говорит ли глава Белого дома о готовящемся ударе по позициям «Исламского государства» или о новом витке конфронтации с Тегераном, Дональд Трамп коротко заметил: «Вы все узнаете».
Незадолго до этого президент США сообщил, что уже в ближайшее время может быть объявлено о выходе Соединенных Штатов из так называемой «ядерной сделки» с Тегераном.