Прадедушка белорусских фотохудожников открыл свои способности случайно 6.10.2017, 7:43

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6 октября 1876 года в имении под Новогрудком родился легендарный фотограф Ян Булгак.

Сегодня в Польше его называют «отцом польской фотографии», в Литве – родоначальником литовской школы фотографов. В Беларуси же Булгак считается мастером краеведческого фото, который столетие назад установил высокую планку для своих последователей, желающих запечатлеть в истории родные края, пишет planetabelarus.by.

Ян Булгак был человеком многих талантов: этнограф, фольклорист, писатель. Но свои способности к фотографии он открыл случайно в возрасте 29 лет, когда его жене подарили самый простой на тот момент фотоаппарат.

Основам съемки Булгака научил его друг, фотограф из Новогрудка. В 1908 году Ян создал в усадьбе Пересека под Минском свою фотолабораторию и вовсю развернул фотографическую деятельность.

На его фотографиях – многочисленные пейзажи и городские зарисовки из Новогрудка, Мира, Несвижа, Крево. Он выставлялся в Минске, отправлял свои снимки в польские и немецкие журналы.

В 1911 году художник Фердинанд Рущиц предложил Яну стать городским фотографом Вильни. Так на официальном уровне Булгак превратился из фотографа-любителя в фотографа-профессионала, и начался виленский период в его творчестве.

Он фотографировал архитектурные памятники Вильни и пытался запечатлеть на снимках настроение города. Ян любил делать акцент на арках и искусно вписывал в архитектурную композицию людей. В Вильне Булгак открыл фотоателье, долгие годы преподавал фотографию в университете и написал несколько книг по фотоискусству.

Огромная часть его коллекции снимков и негативов сгорела в 1944 году. В это же время он переехал в Варшаву и документировал практически полностью разрушенный город и его возрождение.

За последнее столетие технические возможности фотографов ушли далеко вперед. И тем не менее черно-белые снимки Булгака удерживают на себе внимание не меньше, чем современные фотографии с высоким разрешением и насыщенными цветами.

Журналисты отобрали некоторые снимки Яна Булгака и фотографии Сергея Плыткевича, сделанные в тех же городах и местечках (а иногда с той же точки), только приблизительно век спустя.