Видеофакт: Британский силач голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину 1 6.10.2017, 8:21

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Сосед оставил автомобиль перед домом, где живет тетя культуриста.

Британский бодибилдер турецкого происхождения Хакан Акар (Hakan Acar) вручную укатил с дороги чужую машину. Об этом сообщает UPI (перевод – lenta.ru).

Сосед оставил автомобиль перед домом, где живет тетя культуриста. Акар полагает, что он сделал это преднамеренно из-за спора по поводу парковки. Машина преградила женщине путь, не позволяя выехать со двора.

Силач уперся в автомобиль руками и передвинул его в другое место. «Если отказываетесь убрать свою машину, которая загораживает тете дорогу, вот что сделает Талк», — прокомментировал Акар в Facebook. Он зовет себя «Турецкий Халк» или просто «Талк» в честь персонажа комиксов Marvel.

В мае сообщалось, что 59-летний британский бодибилдер из Манчестера за 14 месяцев покрыл татуировками все тело с ног до головы.