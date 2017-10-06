«Давайте выходить на улицу — все вместе» 4 6.10.2017, 8:30

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Протестные настроения белорусов достигают точки кипения.

Об этом можно судить по разговорам на проходных заводов, в переполненном транспорте, очередях в магазинах и поликлиниках. Индикатор возмущения людей, по которому каждый может оценить их настроения, — комментарии в соцсетях. С каждым днем все больше белорусов, которые никогда не интересовались политикой, задают вопросы о том, кто же виноват в их проблемах. Ответ на него очевиден уже для большинства.

— Вспомните как обещал Лукашенко, что в 2012 году будем жить как европейцы. И 1000 баксов обещал, напоминает в комментарии в сообществе «Надоел нам этот Лукашенко» в соцсети «Одноклассники» Григорий Пырко из Речицы.

— Держит страну на зарплате в 100 долларов. И такая же пенсия, — пишет Татьяна Старовойтова из Буды

Многие белорусы напоминают о том, что обещал Лукашенко накануне выборов.

— Что из своих обещаний выполнил Лукашенко? Где в Беларуси зарплаты по 500 долларов? Пенсионный возраст он обещал не поднимать перед выборами. И что в итоге? — спрашивает Евгений Александрович. — Вас устраивает что цены постоянно растут на коммуналочку, на одежду, на продукты? Вас устраивает что в школах и садах постоянные поборы? Вас устраивает что его чиновники создают дебильные декреты? Меня и многих белорусов это не устраивает.

— Где обещанные 500 долларов зарплаты? Люди лишились работы из-за чуткого и прозорливого руководства и получают сегодня по 350 рублей, а то и этого нет, — утверждает Светлана из Минска. — Люди, если имеют машину, то не с конвейера, а перекупят из-за границы ту, которая уже давно списана, варена, переварена и перекрашена. Ну а если и сэкономили на чем и съездили отдохнуть на море, то это их заслуга, а отнюдь не государства. Что-то у меня нет таких успешных соседей, а только такие, что получат зарплату, оплатят услуги ЖКХ и не знают, что покупать — то ли хлеб, то ли лекарства.

Многие не стесняются в выражениях, критикуя власти страны.

— И диктатору придет конец, и всей его банде! — пишет пользователь под ником Alex Kaspijskij. — Когда это наступит, они поймут что никакое их благополучие на протяжении стольких лет не стоит того что их ждет. Терпение, земляки, и стремление к победе поможет нам ускорить этот процесс.

После смерти Сталина к власти пришла та же команда. Нынешней власти надеяться на такой же расклад не получится. Спросим по полной программе.

Большинство пользователей соцсетей по-прежнему недовольны декретом №3, невзирая на «обновления», предложенные властями.

— Сбор за участие в дорожном движении и налог на тунеядцев — самые бредовые затеи власти, — пишет Андрей Каменщиков.

— Что, всем на пенсию не хватает из-за «тунеядцев»? — спрашивает Александр Деменчук. — Ваша пенсия — на кармане у ментов и еще одного фонда — известно где. Сокращается количество занятых в экономике, вот и пенсию неоткуда взять. Все идет своим путем — день едим, а три — пьем.

У нас сейчас, по-моему, без разницы — всю жизнь ты работал или нет. Получи и попробуй проживи. Так а смысл тогда работать на государство? Пенсия должна быть накопительной прозрачной. Вот вы, например, в курсе, сколько вам положено на самом деле? И никто не в курсе.

— Если вы говорите про декрет №3, то это — геноцид в чистом виде, считает житель Речицы Федор. — Геноцид жителей «страны для жизни». И ответ от народа скоро будет. На всех «Альфы» не хватит.

Люди также обращают внимание на то, что власти не дают возможности честно работать и платить налоги.

— Весь бизнес повязан бандитами, — замечает Андрей Светлов. — В других странах больше свободы насчет этого. Можно хоть что-то людям продавать и предпринимать, не платя налог. А у нас — как всегда — крайности. Понятно, что в стране геноцид. По декрету №3 никто не платит и платить не собирается! Нет работы — дай хорошее пособие. В безработице виновато государство и обязано платить несчастным людям за отсутствие работы, как за границей.

— Мы готовы работать по 25 часов в сутки, но за достойную зарплату, а не за миску супа! — заявляет жительница Березино Ирина. — Этой зарплаты еле хватает на то, чтобы свести концы с концами. Это в лучшем случае. Чему радоваться? Тому, что невозможно и мечтать, чтобы детей на море свозить? Или тому, что не знаешь — то ли куртку ребенку купить, то ли своим здоровьем заняться?

— Хватит уже свою бездарность, воровство и узаконенный рекет перекладывать на плечи людей и сосать у них кровь. Вы думаете, что люди — дураки и не знают, куда идут народные деньги? На милицию. Поднимают им по 40% зарплаты из чьего кармана? Супермаркеты чьи? Вся торговля алкоголем, табачный и игральный бизнес — чьи? Ледовые дворцы для кого — для рабочего? Дрозды растут как грибы в лесу. Космической стоимости особняки строят за свое жалование? Люди не слепы и уже далеко не лохи, — пишет житель Минска в соцсети «Одноклассники».

— Скажите это [что в Беларуси все хорошо] родственникам женщины, которая устроила акт самосожжения на проходной фабрики «Коминтерн» в Гомеле или мужчины в Жлобине, что бросился под поезд, оставив видеосообщение, что жить невозможно при этой власти.

Белорусы, трудолюбивая нация, вдруг резко стали лодырями и тунеядцами. Случаев суицида большое количество, но не обо всех пишут в СМИ. Приезжай ко мне на родину, в Гомельскую область и увидишь какое за Лукашенко большинство. Только роту ОМОНа найми, чтобы тебя народ, как жабу, не разодрал, — советует житель Гомеля под ником Legend 2017.

— Народ еле концы с концами сводит! — пишет Вячеслав Дылевский.

Все больше белорусов видят выход в уличных протестах. Люди обсуждают приезд в Минск 21 октября, а также проведение маршей протеста в своих населенных пунктах.

— Сотни комментариев о том, как все плохо, — пишет Артур из Минска. — Согласен с ними, но нужно всем вместе искать выход. И пока ничего лучше уличных протестов для борьбы с несправедливостью люди не придумали. Весной вышли по всей стране — и власть реально испугалась и пошла на попятную с декретом. Еще немного — и додавили бы. Нужно готовить новые акции, нужно выходить на марш 21 октября, нужно, чтобы таких маршей были сотни по всей стране. Ничего сложного тут нет, ведь даже по разговорам тут видно, что нас больше. Давайте выходить на улицу — все вместе!

Напомним, что 21 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Одним из требований акции, которая начнется в 14:00 на Октябрьской площади, является повышение размера зарплат, пенсий, стипендий и пособий.