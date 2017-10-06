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В России взорвался завод «Лукойл»

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  • 6.10.2017, 8:37
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Погибли четверо рабочих, которые в тот момент монтировали трубу к резервуару.

5 октября в Кстовском районе Нижегородской области РФ произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Нижегороднефтьоргсинтез». Об этом сообщает местный ресурс NN.Ru. Возгорание произошло в одном из резервуаров.

Погибли четверо рабочих, которые в тот момент монтировали трубу. Очевидцы сказали, что вслед за первым начали взрываться другие резервуары, в итоге сгорело шесть из десяти.


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