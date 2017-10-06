Путь вперед для экономики Германии Клемен Фюст, liga.net

6.10.2017, 8:47

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Немецкому правительству придется ответить на пять основных вызовов.

Новое немецкое правительство ожидают экономико-политические вызовы по пяти ключевым направлениям: дигитализация и автоматизация, демографические перемены, глобализация, изменение климата, европейская интеграция.

В сфере дигитализации Германия склонна колебаться между избыточным энтузиазмом по поводу расширения оптоволоконных сетей и страхом перед влиянием новых и, как правило, нерегулируемых бизнес-моделей, подобных тем, что лежат в основе бизнеса символов "экономики совместного пользования" (sharing economy) - компаний Uber и Airbnb.

Но немецким властям не стоит отвечать на подобные настроения коленными рефлексами. Развертывание общенациональной оптоволоконной сети вместо простого обслуживания тех населенных пунктов, которые больше всего в этом нуждаются, является одновременно дорогим и неэффективным решением. Кроме того, политикам следует сосредоточить свои усилия в сфере регулирования на устранении препятствий на пути разумных цифровых бизнес-моделей и частных инвестиций.

Дигитализация сопровождается автоматизацией и роботизацией, и многие опасаются, что эти процессы приведут к уничтожению рабочих мест. В результате, сегодня регулярно появляются предложения ввести безусловный всеобщий базовый доход (сокращенно UBI), который можно было бы выплачивать, например, за счет налога на роботов.

Но такая реакция стала бы ужасной ошибкой: это капитуляция перед стоящими перед нами вызовами. Вместо создания зависимости широких слоев населения от трансфертов средств, которые зарабатывают другие, руководству Германии следует добиться получения всеми работниками профессиональной подготовки, необходимой для того, чтобы иметь шанс на рынке труда в будущем.

На сегодня ситуация такова: население Германии стареет, размеры ее рабочей силы снижаются, поэтому в предстоящие годы в стране возникнет дефицит трудовых ресурсов. Однако вместо того, чтобы воспользоваться открывающимися перед ними возможностями, немецкие власти охвачены тревогами по поводу исчезновения квалифицированной рабочей силы вообще. Такие страхи совершенно беспочвенны. В 1900 году 38% рабочей силы Германии было занято в сельском хозяйстве; в 2000 году эта цифра равнялась 2%. Тем не менее, полномасштабная автоматизация сельского хозяйства не привела к массовой безработице.

Демографическая трансформация Германии будет иметь серьезные последствия для государственных финансов страны, особенно для системы социального страхования. Однако во время последней федеральной избирательной кампании обе главные политические партии Германии отвергли предложения поднять пенсионный возраст до 70 лет, хотя для такого решения имеются вполне обоснованные причины.

Идею повышения пенсионного возраста ради укрепления программы обязательного пенсионного обеспечения часто называют несправедливой, потому что нельзя ожидать от людей, занятых тяжелым физическим трудом, например, от медсестер и от тех, кто занят ручным трудом, что он будут работать до 70 лет. Но данную проблему следует решать путем повышения зарплат и с помощью страхования по инвалидности, а не через пенсионное страхование. Кроме того, ранний выход на пенсию можно сохранить в качестве доступного варианта, при условии соответствующего снижения размера пенсии.

Глобализация (принимает ли она форму миграции или потоков товаров, капиталов и данных) создает не менее крупные проблемы, даже несмотря на то, что на протяжении последних десятилетий она была очень полезной для Германии. В целом, глобализация предполагает сужение масштабов национальной политики. И это особенно касается Германии: страна подписывает международные соглашения, о которых договаривается единый Евросоюз.