Марина Адамович: Во время встречи с адвокатом Николая Статкевича держали в клетке 4 6.10.2017, 8:59

3,113

Марина Адамович

Встречу разрешили по требованию депутатов Европарламента.

Об этом в «Фейсбуке» написала супруга одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Марина Адамович.

«Получила сегодня письмо из Европарламента - и сразу вчерашнее внезапное разрешение адвокату посетить Николая Статкевича заиграло новыми красками.

Оказывается Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, вторая по величине фракция в Европарламенте, направила обращение к белорусским властям и европейским политикам с требованием, в том числе, представить доказательства, что Николай смог встретиться с адвокатом.

С учетом того, что, после недели безуспешных попыток, многочисленных заявлений и жалоб, адвокату вдруг вежливо предложили прийти на встречу – чем это не версия?

Доказательства же надо предоставить! «Либерализец» же у нас, «диалог» и, главное, «позитивные перемены».

«Доказательства», как я понимаю, представляются в служебных головах просто. Как учили. А учили же в контексте «вещественные».

Ведь пригласить-то на встречу пригласили, да, все равно заставили ждать на улице минут 40. Сказали, что «комнату готовят».

И таки подготовили...

Во время встречи Николай сидел в железной клетке (никогда не представляла, что на Окрестино такая есть), адвокат - в нескольких метрах от него, зато под двумя видеокамерами. Не их ли «готовили»?

Представила, что вот эти «доказательства» расцвета законности и правосудия и защиты прав человека они и собираются представить в Европарламент: клетка, видео и дата на видео.

Зато – «диалог»! С чем вас, друзья, и поздравляю!», - написала Марина Адамович.

Напомним, что Николая Статкевича задержали 22 сентября в Минске. Политика доставили в ЦИП на Окрестина для отбывания 15-суточного ареста за мирную акцию протеста 3 июля. 26 сентября суд приговорил Статкевича к еще 5 суткам ареста за акцию в День белорусской воинской славы 8 сентября.