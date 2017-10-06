Почему белорусы все чаще празднуют свадьбы в Вильнюсе 1 6.10.2017, 9:13

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Литовская столица стала «нейтральной территорией» и в смысле стиля, и в вопросе финансов.

Свадьба, как поговаривают, «бывает раз в жизни». Поэтому кто-то готов отдать последние кровные, а некоторые отцы даже залезть в кредиты. Журналисты citydog.by решили узнать у организатора свадеб Wedding Vilnius и партнера Vilnius Relax Юлии Прус, как минчане празднуют свадьбы в Вильнюсе и почему камерность всегда лучше принципа «как у соседа».

– Я занимаюсь организацией камерных свадеб до 30 человек. Работаю с молодоженами, которые хотят альтернативу большим застольям, пьяным гостям и дракам в конце свадьбы. А еще я работаю с интернациональными парами, когда один супруг из Беларуси, а другой из Великобритании или ЕС – Вильнюс становится такой нейтральной территорией и с точки зрения логистики, и с точки зрения финансов.

Например, последнюю свадьбу мы делали в The Old Green House в пяти минутах ходьбы от площади Гедимина. По концепции эта свадьба скорее напоминала обед, где собрались самые близкие.

ПАРЫ СТРАШЕ 30 – БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

– Рациональность в подходе к свадьбе – это, в первую очередь, вопрос возраста. Будущие супруги старше 30 лет осознанно принимают решение вступить в брак, понимают всю ответственность. Исходя из этого финансовый вопрос они решают самостоятельно. Их запросы всегда продуманы, нет гонки за трендами. Все, что они делают, они делают для себя и своей семьи.

Такие свадьбы всегда получаются круче, чем варианты, когда молодые и их родители хотят «лучше, чем у соседа». Если вся ответственность ложится на плечи супругов, то и родителей они приглашают как гостей. В этом случае давления со стороны старших вообще нет. И не получается, что есть гости, которых молодые в лицо никогда не видели – «но деньги же на свадьбу дали родители!» Оно и понятно: получая сумму от инвестора, мы всегда должны считаться с его интересами. А это уже история не про то, как бы хотелось мне.

ВМЕСТО ВЕДУЩЕГО – КОНФЕРАНСЬЕ, А ВМЕСТО СЕРДЮЧКИ – ЛАУНЖ

Отличительная черта европейских свадеб – фуршет. Здесь не делают акцент на «смотрите, что мы можем себе позволить», когда стол ломится от трех горячих. Вы же вряд ли съедите столько за день, а вам предлагают это сделать в один вечер. И негласное правило белорусской свадьбы «чем пьянее гость, тем довольнее» в Европе неактуально. Намного круче, когда акцент сделан на общении, ужине с одним горячим и легким алкоголем.

В вильнюсских заведениях не требуют оплаты за закрытие зала, как это популярно делать в Минске. Вы платите только за то, что заказали. К тому же после ужина официанты сами предлагают тетрапаки, чтобы вы смогли забрать то, что осталось. Это нормально, ведь вы за это заплатили.

В Беларуси очень важно то, как ты выглядишь, по этому тебя судят. Нельзя сказать, что Вильнюс в этом отношении сильно отличается. Но камерные свадьбы – это мероприятие, где твои близкие тебя хорошо знают. И здесь отпадает потребность в вычурности. Даже невеста может сделать выбор в пользу обуви на низком ходу. Главное – комфорт, поэтому в пабе или баре можно встретить молодоженов в джинсах и кедах, попивающих пиво с друзьями.

Так как свадебный ужин рассчитан на маленькое количество человек, а акцент сделан на приятном общении, вместо ведущего удобнее воспользоваться услугами конферансье. Он поможет вечеру идти своим чередом, без привычного «между первой и второй…». Конферансье приглашает родителей поздравить молодых, помогает гостям ориентироваться на месте.

Чаще всего на европейских свадьбах играют кавер-бенды и диджеи. По жанру выбирают классику, лаунж или джаз. Но, опять-таки, все зависит от приглашенных. Гости с белорусской стороны могут просить любимую «рюмку водки на столе», но на общем фоне это нивелируется. Да и происходит это не так часто.

БЕЛОРУСКИЕ ГОСТИ ПОДАРКОМ ЗАКРЫВАЮТ ТО, ЧТО НАЕЛИ

Как такового одаривания под микрофон с веером из денег у нас в практике не бывало. В начале вечера конферансье говорит, что поздравить молодых можно лично, подойдя к ним в течение вечера. Или положив деньги в сундучок, если он есть. Афишировать свои финансовые возможности не принято.

Суммы относительны, но они точно выше белорусских. Как правило, на белорусских свадьбах пытаются закрыть хотя бы то, что наели. Причем это не всегда получается, ведь средний чек банкета в Минске – 75 евро на человека, и это без учета декора и других растрат.

Средний чек банкета в Вильнюсе – 55 евро на человека, но дарят обычно от 100 евро, могут больше. Зависит от близости родственников и экономических возможностей. Нет, с пустыми конвертами я точно не сталкивалась.

И если Вильнюс, его рестораны и кафе – это готовая локация, не требующая дополнительных декораций, то с вильнюсской свадебной индустрией все печально. В этом отношении Минск продвинулся куда дальше. Своим клиентам я предлагаю подрядчиков из Минска: фотографы, конферансье, пошив платья и так далее. Это получается выгоднее и современнее, чем в Вильнюсе.

Кстати, на второй день свадьбы мы предлагаем велопрогулки, сплавы на байдарках или экстремальные виды спорта.

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ СВАДЬБУ В ВИЛЬНЮСЕ

– оплачивайте свадьбу из своего кармана – только в этом случае вы останетесь довольны;

– планируйте свадьбу за год, тогда сможете выбрать заведение и гостиницу. Конец лета и начало осени – разгар букинга;

– если не хотите нанимать организатора, воспользуйтесь услугами хотя бы координатора. Он сориентирует вас на чужом рынке и поможет с выбором специалистов;

– помните: все, что вы делаете в этот день, делаете только для себя.