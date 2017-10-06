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Россия выделила $2,8 миллиона на обслуживание своих военных баз в Беларуси

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  • 6.10.2017, 9:16
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Шойгу ищет подрядчика для обслуживания российских войск в нашей стране.

Министерство обороны России разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок заявку на «оказание услуг по комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Беларусь в 2017 - 2018 годах», пишет «Ежедневник».

Из федерального бюджета планируется выделить на эти цели до сентября 2018 года минимум 167,1 млн росс. рублей. Победитель аукциона обязуется в указанный промежуток времени обеспечить эксплуатацию систем водопроводно-канализационных сетей (включая стоимость услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и услуг по водоотведению), эксплуатацию и техническое обслуживание водопроводно-канализационных объектов, объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, теплогенерирующих объектов (включая стоимость обеспечения углем, дровами и солью) и систем тепловых сетей, а также содержание объектов казарменно-жилищного фонда.

Подведение итогов аукциона намечено на конец этого месяца.


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