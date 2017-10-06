Фотофакт: Гигантские соломенные животные захватили рисовые поля в Японии 3 6.10.2017, 9:26

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Авторам агротрэша на белорусских «Дожинках» такое и не снилось.

Осень — пора уборки урожая, и по всему миру проходят разнообразные фестивали, отмечающие завершение сельскохозяйственных работ. В северной Японии состоялся фестиваль искусств Вара, посвященный окончанию уборки риса. Его главными объектами стали гигантские фигуры животных, сделанные из рисовой соломы, пишет onliner.by.

Фестиваль проходит в городе Ниигата с 2008 года и является совместным проектом университета искусств Мусасино и местного департамента туризма. Некогда рисовая солома использовалась в Японии для изготовления различных предметов повседневного быта, но сейчас ее заменили дерево и пластик. Студенты университета предложили новый вариант применения традиционного материала.