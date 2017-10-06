«Пришел в школу в джинсах — беги переодеваться» 2 6.10.2017, 9:48

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Модных подростков попросили одеться в госмагазине и посмотрели, что из этого вышло.

Конечно же, вам может казаться, что нынешние дети одеваются не пойми как. Но это, конечно же, только ваши проблемы. Образы современных мальчиков и девочек имеют серьезное интернет-подспорье. В их черепных коробках такое количество информации по теме, что даже Google готов проявить почтение.

Журналисты onliner.by нашли ультрамодных ребят, которые возрастом уже не дети, но еще и не взрослые, и повели их в столичный ЦУМ с просьбой подобрать себе образы для похода на учебу и на свидание.

«Быть модным в Беларуси, в принципе, легко»

Ане 17 лет. Она из Гомеля. Приехала в Минск учиться на фотографа в МГТК.

— Джинсовку мне привезла тетя. Стоила она что-то около двух тысяч России. Может, трех. Обувь патриотичная — «Марко». Стоила рублей 50. Большая сумка — из магазина… Accessorize вроде бы. В Galileo. Это 300 рублей. Сарафан из DeFacto — стоил в районе 20 рублей. И свитер тоже оттуда — 10 рублей. Да, бывают свитера за 10 рублей, — смеется девушка.

У нее нет предубеждений по поводу госмагазинов.

— Вообще все равно, где одеваться. Мода проходит, а стиль остается. Главное — выделяться и не быть частью общего пейзажа. Естественно, у меня в подписках есть несколько стилистов. Слежу за блогерами. Есть какие-то группы во «ВКонтакте».

В ее нынешнем виде Ане комфортно, тепло и хорошо. Это главное, считает она.

— Если вижу свитер за 10 рублей и он мне нравится, не стану стесняться и куплю. Если найдется дорогая вещь, первым делом, конечно, поищу аналогичную подешевле. Если нет, то, наверное, как-то попытаюсь приобрести.

Саша учится на юриста в колледже бизнеса и права. Поступил туда после 9-го класса. Ему 16 лет.

Парень обут в реплику Yeezy Boost.

— Покупал их за 100 рублей. Бомбер Pablo — тоже реплика. 170 рублей. Худи Off-White — со вторых рук. Потратил $250. И непонятного происхождения джинсы — 60 рублей.

В таком образе Саша может появиться на улице раза два за неделю.

— Я слежу за трендами в интернете. Порой можно что-то насмотреть и попытаться отыскать в наших самых крупных ТЦ — «Замке», Galileo, Galleria. Бывает, там и покупаю. Но все равно чаще пользуюсь интернетом. Конечно, он удовлетворяет не весь спрос, но быть модным в Беларуси, в принципе, легко.

У всех в голове сидит стереотип, будто госмагазин — это скучно, отмечает парень.

— Типа и дизайн не самый топовый, и ценник совсем не добрый. Но всем же понятно, что любые магазины стараются реагировать на запросы покупателей и подстраиваться под них. Да, я почти совсем не бываю в государственных магазинах. Могу забежать, чтобы купить трусы Mark Formelle. Ребята делают реально крутое нижнее белье. Но думаю, что смогу подобрать себе нормальные образы.

Оценить образы ребят журналисты попросили Наташу Лапину — автора циничного блога о шмотках «7 одежек».

— Urban wear — уже почти культовое направление, которое подчистую вымело существовавшие ранее четкие критерии красивого и некрасивого в одежде. То есть нет больше несочетаемых вещей, неправильных пропорций, одежды на выход и просто одежды. Наоборот, носить удобную уличную одежду стало модным трендом, а умение при этом сочетать несочетаемое в будничных аутфитах — признаком наличия собственного стиля и хорошего вкуса.

Наташа самого отличного мнения об образах героев.

— На нашей героине джинсовая куртка оверсайз в стиле девяностых (или, возможно, прямиком оттуда, что было бы даже интереснее). А это, между прочим, одна из обязательных модных вещей нынешней осенью. Эта куртка плюс грубые ботинки и объемный шарф в опять же модную сейчас клетку надеты с гольфами-ботфортами и девчачьей юбкой — один из любимейших приемов «странного» смешения стилей в уличной моде.

Для полноты образа я бы, возможно, поменяла черные капроновые колготки на еще один ироничный привет из девяностых — колготки в крупную сетку. Но, боюсь, ассоциативное мышление нашего общества может недопонять такой модный акцент — даже в условиях образа, составленного по принципу контраста.

Парень, полагает блогер, тоже в курсе модных тенденций.

— Объемный бомбер, байка и зауженные «простреленные» джинсы вкупе с обожаемыми стритстайлом яркими кроссовками — все это перекликается с гоп-стилистикой тех же девяностых. С той лишь разницей, что сейчас это и есть большая мода.

На парней сейчас вообще приятно смотреть, честно. Современные ребята, в отличие от моего — уже взрослого — поколения, не просто не боятся, а любят и умеют использовать в своих будничных аутфитах яркие акценты. Кстати, в образе нашего героя неон на кроссовках мог бы запросто быть вообще единственным ярким пятном, к которому сейчас можно не подбирать ремень, подкладку или что-нибудь еще в цвет. Если когда-то такое прямое цитирование было необсуждаемой нормой, то сейчас для многих оно стало слишком предсказуемым, а значит, скучноватым.

«Пришел в школу в джинсах — беги переодеваться»

Первый смотр-конкурс завершен. Организуем новый челлендж. В распоряжении Ани — весь четвертый этаж (женская секция ЦУМа), а Саши — второй (соответственно, мужская). Надо подобрать образ для похода в школу.

— С 1-го по 9-й класс я ходил в костюме, — говорит Саша. — Главное правило: пришел в школу в джинсах — беги переодеваться. Допускались джинсы черного цвета, которые можно было хоть как-то выдать за брюки.

Саша отмечает, что девять лет в гардеробной строгости не сформировали отвращения к костюму.

— Мне нравится, как я в этом смотрюсь. И вообще, это по-мужски. Образ мужественнее, допустим, того, в котором я пришел сегодня, — смеется парень.

Саша гуляет возле примерочной и рассуждает, что требования к костюму у него самые обычные.

— Чтобы рубашка была из натуральных материалов, а брюки не кололись. Когда совсем маленький был, родители, помню, купят брюки, а я потом страдаю. Пытаешься влезть, но тебе колет. У меня была неприязнь.

Парень пробует несколько пар брюк и остается доволен.

— Круто. Они все в порядке. Я не почувствовал никакого дискомфорта.

Я предпочел сборный костюм однотонному, чтобы жить было веселее. Все-таки намного больше шансов, что однотонный быстро надоест. Вот под такой пиджак, как у меня, и майку вместо классической рубашки можно надеть.

Парень отмечает, что клетка в моде более-менее всегда. Классические брюки он заменил штанами попроще, потому что не нашел ничего себе по размеру.

— Не скажу, что он сидит на мне идеально. Но в общем и целом все хорошо.

Пиджак: «Белкредо» (Новогрудок) — 176,40 рубля.

Сорочка: ELIZ (Дзержинск) — 50 рублей.

Бабочка: ELIZ (Дзержинск) — 8 рублей.

Брюки: «Коминтерн» (Гомель) — 64 рубля.

Обувь: «Марко» (Витебск) — 106 рублей.

Аня училась в школе без строгого дресс-кода: позволялись джинсы спокойных цветов. Это сейчас в колледж ей можно ходить более-менее во всем. Ну, в рамках разумного.

Девушка отправляется на простор четвертого этажа ЦУМа.

— Попробую выбрать что-то, что привлечет внимание. Например, яркий жилет или блузку.

У Ани была мысль о горчичной рубашке.

— Правда, ее накрывал черный жилет, который я выбрала. Получается, что акцента и нет.

В итоге собирается следующий образ.

— Рубашка по качеству очень хорошая. Вещи для своей ценовой категории, в принципе, очень нормальные. Я довольна. Получается сохранить строгость и элегантность. Ну и главное — это не супердорого.

Блузка: «Блауз» (Молодечно) — 52,08 рубля.

Жилет: Femme (Минск) — 87,84 рубля.

Юбка: «Скарлетт» (Минск) — 72,07 рубля.

Обувь: «Белвест» (Витебск) — 164 рубля.

Насколько допустимы образы ребят для школы? Отвечает учитель физики гимназии №75 Мария Метелица (участница городского конкурса «Классный руководитель года», между прочим):

— Строгих требований по верху-низу (будто бы светлый верх, темный низ) для девочек сейчас нет. Есть момент по гамме трех цветов, но он, скорее, общеэстетический. Подобного строгого требования не существует.

У девочки мы видим рубашку, отсутствие слишком открытой одежды. Декольте, майки с провокационными надписями, слишком яркие, аляповатые вещи, джинсы, тем более рваные, — это под запретом.

Учительница обращает внимание на пирсинг.

— За слишком заметный и откровенный пирсинг в нынешних школах и гимназиях могут сделать замечание, а вот на «гвоздики» внимание обращают не всегда. Но вообще, это не приветствуется.

В общем и целом у девушки такой образ, в котором она может смело идти в школу. Никто ей ничего не скажет, заверяет Метелица.

— Если в школе не предусмотрена единая форма (или единый элемент одежды), то костюмы и девочки, и мальчика практически идеальны, требованиям соответствуют.

У парня не классические брюки.

— При этом выполнено основное условие: лишь бы не спортивные и не облегающие. Ну и не джинсы. Под однозначным запретом у парней — шорты и бриджи.

У него не спортивная обувь — тоже все хорошо.

— Понимаю, что к такому образу подошли бы и белые кроссовки. Но несмотря на всю эстетику, это все равно «спортивка», которая разрешена только на уроках физкультуры.

Бабочка, которая придает его образу яркость, сейчас весьма популярна у старшеклассников. Можно даже сказать, что пик уже прошел. Сейчас все к этому привыкли, на бабочку давно не смотрят косо.

— Мне нравится, как он подобрал цвета. Как и в первом случае, мальчику не стоит волноваться, что его выгонят из школы за внешний вид. И вообще, представители школьной администрации не имеют права выгонять ученика с уроков ни за какую форму. Они могут только сделать замечание или запись в дневник, пригласить на беседу с директором/замом, сообщить родителям.

«В такую погоду водолазка — самый норм»

Журналисты попросили тинейджеров собраться на свидание. У Ани получается предельно строгий образ с металлическим отливом.

— Юбка — это, честно, откровение. Мне такие очень нравятся. Но в Минске, да и в Беларуси, я мало где их видела. Смотрите, тут как бы две части: основная — плотная — и дополнительная — такая интересная, типа тюлевая.

При этом девушка немного смущается из-за ценника.

— 128 рублей — это, конечно, дороговато.

Серую юбку дополняет серый топ.

— Мне нравится, как я выгляжу. Честно, даже не ожидала, что смогу найти такие вещи здесь. Мне кажется, есть если у вас есть время, умение выбирать, терпение, чтобы походить по залу, вы все найдете.

Из обуви Аня выбирает простенькие туфли.

— Может, они и выглядят слишком обычными, но, формируя образ, я думала про удобство. Многие девушки, и я в том числе, не носят каблуков — по крайней мере, неустойчивых и высоких. Максимум для меня — это босоножки на тракторной подошве. А вот в таких низких туфельках мне будет удобно ходить по городу без напряга.

Блузка: «Мегастайл СВ» (Минск) — 77,22 рубля.

Юбка: «Мегастайл СВ» (Минск) — 128,70 рубля.

Туфли: «Сивельга» (Минск) — 84,70 рубля.

Сумка: «Маттиоли» (Минск) — 192 рубля.

Одеть Сашу во все отечественное не выходит.

— Честно, было очень интересно посмотреть на белорусские джинсы. Я много чего о них слышал. Вроде в производстве уже есть, только до магазинов пока не доехали. Думаю, качество не вызовет вопросов. У нас же все всегда упирается в дизайн.

Саша заменяет белорусские джинсы турецкими.

— Вот чего я не ожидал, так это встречи с Филиппом Плейном в нашем ЦУМе, — улыбается парень. — Это, понятно, реплика. Не такая, что от оригинала отличит только эксперт, но к тому, как она сделана, у меня вопросов нет.

В качестве верха Саша выбирает водолазку грубой вязки с ощутимым оверсайзом.

— Говорят, сделана из натуральных материалов. При этом я не почувствовал никакого покалывания. Все комфортно. Вещь стильная. Я даже удивился. Хорошо, что наши госмагазины стали прокачиваться в плане не только строгих костюмов, но и какого-то кэжуала.

Водолазка при этом прилично стоит.

— Понимаю, натуральный материал, но это сейчас не первично для покупателей моего возраста. Мы спокойно гоняем в подделках из порой не самых натуральных материалов.

С кроссовками веселее всего.

— Видел кеды, похожие на Adidas Stan Smith. Чисто внешне — довольно неплохо. Видел что-то похожее на Nike Air 95 и 97. Это, я так понимаю, попытка госмагазинов быть в тренде, но предлагать товары с низкой стоимостью.

Кроссовки «Белкельме», если хорошо поработать с фильтрами в Instagram, будут сильно походить на Nike Air Force 1.

— Размерный ряд немного не мой. Я так понял, нет половинчатых размеров вроде 7,5 и 8,5. Носок сжимало. Но опять же эта штука стоит 60 с чем-то рублей и сделана из кожи. Я бы дал этой обуви шесть баллов из десяти.

Водолазка: Gerry Ross (Минск) — 126 рублей.

Джинсы: Philipp Plein (Турция) — 74 рубля.

Кроссовки: «Белкельме» (Белоозерск) — 66,86 рубля.

В этом раунде герои оценивают друг друга.

— Мне кажется, образ слишком строгий и зажатый, — говорит Саша. — Это не совсем то, что носит молодежь. Безусловно, она бы очень гармонично смотрелась в театре или на каком-то официальном мероприятии. При этом мне нравится, как это все сочетается. Смотрится красиво и женственно. Мне, кстати, как-то не импонирует, что сейчас в женском гардеробе стали появляться мужские элементы. В моем представлении это не очень.

Аня оценивает Сашу.

— Так можно идти куда хочешь. Водолазка, при всем моем нейтральном отношении, в нынешнюю погоду — самый норм. Хвалю образ за практичность, в общем. В таких вещах он реально может сорваться куда угодно.

«Неважно, где висит шмотка»

Герои итожат свой новый опыт.

— Вижу, что что-то меняется, может, медленно, но вроде движется. Впечатления неплохие. Люди, которые хотят не особо тратиться, смогут одеться в госмагазине и хорошо выглядеть. Ведь смысл не в бренде, а в фантазии, вкусе и чувстве стиля, — говорит Саша.

— Мое мнение о возможностях госмагазинов конкретно изменилось, — делится эмоцией Аня. — Да, я знала, что тут можно что-то найти, но мне казалось, что я прохожу часа три-четыре по залу и найду себе максимум самое обычное платьишко. А получилось, что я довольно быстро составила два образа. В общем, неважно, где висит шмотка, главное, чтобы она была в удовольствие.