Туманные дела Дмитрия Лукашенко 6.10.2017, 9:59

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ДМИТРИЙ ЛУКАШЕНКО

Удастся ли спортивному клубу Лукашенко-старшего извлечь выгоду из долгостроя?

Возглавляемое Дмитрием Лукашенко государственно-общественное объединение хочет выручить не менее 3 млн долларов за свою долю в комплексе Green City, пишет zautra.by.

Соответствующее предложение размещено на сайте Института недвижимости и оценки, который выступает агентом «президентского спортивного клуба» (ПСК).

Провальный девелоперский дебют

На торги выставлено 25% доли ПСК в уставном фонде девелоперской компании «ЕвроСтэпГрупп», которая с 2012 года ведет застройку многофункционального комплекса Green City в столичном микрорайоне Каменная Горка. Номинальная стоимость доли составляет 1707 рублей 60 копеек, на торги она выносится по начальной цене не менее 3 млн долларов. Заявления заинтересованных покупателей Институт недвижимости и оценки готов принимать до утра 26 октября, а сам аукцион намечен на 30 октября этого года.

Соинвестором одного из самых крупных торгово-развлекательных комплексов страны Green Сity спортивный клуб Лукашенко стал в 2011 году. Тогда это государственно-общественное объединение вместе с российским бизнесменом Николаем Ивановским, который занимался дистрибуцией молочной и сельскохозяйственной техники на российском рынке, создало компанию «ЕвроСтэпГрупп». Планировалось, что она вложит 110 млн долларов в комплекс Green City, который будет состоять из торговых помещений под бутики, гипермаркета, гостиницы и парковок общей площадью 83 тыс. кв. метров. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком объекта стала «Магнус групп» литовского бизнесмена Арунаса Пукялиса.

Кроме средств российского инвестора в строительство привлекались кредиты банков и деньги долевиков. Но через некоторое время начались проблемы с финансированием проекта, связанные с падением доходности бизнеса основного учредителя «ЕвроСтэпГрупп» Николая Ивановского. Только в 2015 году компании удалось ввести в эксплуатацию 22-е этажное здание гостиницы и офисов. В начале 2017 года стало известно, что значительная часть сданной и недостроенной недвижимости компании отошла к банкам, а долю Николая Ивановского выкупил акционер «Технобанка» Игорь Курач. По информации официального сайта «ЕвроСтэпГрупп» он является директором этой компании. Новые собственники «ЕвроСтэпГрупп» намерены закончить затянувшуюся стройку.

«Гольф Клуб» пойдет с молотка

Green City – не единственный девелоперский проект спортивного клуба Лукашенко-старшего, возглавляемого Дмитрием Лукашенко. Совместно с владельцем украинского «Дельта Банк» Николаем Лагуном ПСК строил под Минском гольф-комплекс и коттеджный поселок «Гринвич». Но в итоге проект, в который инвестировала их совместная компания «Гольф Клуб», ждал печальный конец. Банкир Николай Лагун обанкротился, его активы в Украине и Беларуси отошли к государству и кредиторам. В отношении «Гольф Клуба» в начале сентября этого года также начато производство по делу о банкротстве. Заявление об экономической несостоятельности «Гольф Клуба» в суд подала инспекция МНС по Минскому району на основании «неплатежеспособности должника, имеющей устойчивый или приобретающей устойчивый характер». Налоговики указали на кредиторскую задолженность компании в размере 6,3 млн рублей, дебиторскую задолженность в размере 14,5 млн рублей.

Повезет с «БелАЗами»?

Неудачные попытки ПСК поучаствовать на рынке недвижимости компенсируется ростом доходов от продаж на российском рынке «БелАЗов». Спортивный клуб Лукашенко является одним из учредителей Торгового дома «БелАЗ», который на эксклюзивных правах представляет технику жодинского предприятия в России. По итогам 2016 года выручка ТД «БелАЗ» от продажи автомобилей выросла на 35% (до 23 млрд российских рублей), а сам торговый дом занял 406-е место в рейтинге крупнейших компаний России.