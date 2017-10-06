ТЦ о видео, где плита падает на парня: Мы извинились 7 6.10.2017, 10:14

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Строители устранили недоработки и заново оштукатурили стену.

ЧП произошло в Витебске еще в сентябре. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек едва успел увернуться от огромной плиты штукатурки, которая упала со стены торгового центра. Хорошая реакция спасла ему жизнь, пишет сайт kp.by.

- Да, пожалуй, это мой второй день рождения, - говорит Алексей Скерсю - директору одного из магазинов, расположенного в торговом центре «Мега».

- Как вам удалось так быстро увернуться?

- Сам не могу понять, как так получилось. В спецназе не служил, а вот спортом занимаюсь - боксом, не профессионально, а так, для себя. Но бокс ведь тоже помогает развить реакцию.

- А что вы сделали сразу после инцидента? Может, в церковь сходили, чтобы поблагодарить высшие силы за чудесное спасение?

- Работать пошел. Ничего особенного не делал. А в церковь я и так хожу регулярно.

В торговлом центре прокомментировали ЧП и объяснили, почему так случилось.

- В интернете пишут, что это была плита. Но это же не плита, а кусок штукатурки, который отлетел от стены торгового центра! Нами была высказана претензия нашим подрядчикам, и сразу же на следующий день они устранили недоработки, которые были допущены во время строительства. Стена была заново оштукатурена, а само здание дополнительно обследовано, - рассказали «Комсомолке» в администрации торгового центра. - Молодому человеку, который является нашим арендатором, мы принесли извинения. Можно сказать, что инцидент исчерпан.