Александр Невзоров: Россия обречена на глупейшую, скучнейшую стагнацию 11 6.10.2017, 10:19

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Александр Невзоров

На всех желающих пропагандистов погон не хватит.

Россия на данном этапе оказалась в очень странном положении, поскольку из-за действий руководства страны у нее отсутствуют какие бы то ни было пути развития.

Об этом российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в интервью «Эхо Москвы».

«В реальности Россия сейчас находится в любопытном положении: у нее отсутствуют какие бы то ни было пути. Никаких перемен, никакого развития, никаких перспектив нет, всё закрыто, да? Навальный берет и мелом где-то на глухой бетонной стене криво рисует дверь, и всем начинает рассказывать, что это и есть выход.

Это свист, это не выход, потому что Россия, как вы знаете, ей некуда идти, да? Свобода и право, да? Но в 90-е годы она попробовала на вкус свободу и право, она до сих пор рыгает, ее до сих пор тошнит, она блюет от вкуса свободы. У России есть физиологическая непереносимость свободы», – говорит Невзоров.

При этом, по словам публициста, двигаться в репрессии Россия тоже не може, потому что люди стали гораздо лучше.

«Они уже не согласны участвовать в массовых расстрелах за палку колбасы и путевку в Ялту, да? Они сразу за это хотят генеральские погоны и недвижимость на первой береговой линии в Марбелье где-нибудь.

А где ж взять-то погон на всех желающих? … поэтому Россия обречена, вероятно, будет на эту глупейшую, скучнейшую стагнацию, в которой она, собственно, и пребывает» – риторически вопрошает Невзоров.