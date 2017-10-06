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Конституционный суд Испании заблокировал заседание парламента Каталонии

  • 6.10.2017, 10:42

Суд поддержал иск Каталонской социалистической партии, которая выступает за сохранение региона в составе Испании.

Конституционный суд Испании запретил региональному парламенту Каталонии проводить заседание, намеченное на 9 октября. При этом в четверг, 5 октября, суд поддержал иск Каталонской социалистической партии, которая выступает против отделения региона от Испании, пишет, в частности, газета El Pais (перевод – dw.com).

9 октября депутаты парламента в Барселоне намерены сделать выводы из результатов референдума и принять соответствующие меры. Как ожидается, на данном заседании будет провозглашена независимость Каталонии.

Конституционный суд в Мадриде ранее также запретил проведение референдума в Каталонии. Несмотря на это решение, голосование 1 октября состоялось, в нем приняли участие около 40 процентов каталонских избирателей. При этом 90 процентов из них проголосовали за независимость региона от Испании. Голосование сопровождалось столкновениями каталонцев с полицией, пытавшейся сорвать вотум. В результате пострадали около 900 человек.


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