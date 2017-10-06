Патовая ситуация белорусской «нефтянки» 6 6.10.2017, 10:49

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Фото: nftn.ru

На одной чаше весов - рынок, а на второй - административный рычаг.

Риторика белорусских чиновников относительно переориентации поставок белорусских нефтепродуктов с портов стран Балтии на порты Северо-Запада РФ по требованию Кремля в последнее время поменялась. Теперь в Минске уже не исключают такой возможности, если новый маршрут будет «хоть на копейку» выгоднее, пишет Татьяна Маненок для «Белрынок».

Белорусская сторона больше не делает однозначных заявлений о невозможности транзита своих нефтепродуктов через российские порты. И на то есть свои причины.

«Есть куда оптимизироваться российским партнерам»

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко 15 сентября заявил, что возможность транспортировки белорусских нефтепродуктов на экспорт через порты РФ зависит от тарифов. «Мы все предложения рассматриваем. Экономика должна быть в основе всего. Если предложение будет выгодное, лучше тех, которые есть сейчас, хоть на копейку, тогда будем рассматривать серьезным образом», — сказал В. Семашко.

«Сейчас многие спрашивают, что будет делать БНК после заявлений российской стороны о необходимости поставлять нефтепродукты через российские порты. БНК будет смотреть на тенденции», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) Сергей Гриб на конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь» 28 сентября в Минске.

По его словам, пока сравнение железнодорожной логистики свидетельствует не в пользу портов РФ. К примеру, Рига от «Нафтана» – 400 км, а Усть-Луга – 800 км. Соответственно, логистическая составляющая гораздо выше, резюмировал С. Гриб.

И уточнил, что привел сравнение лишь железнодорожной логистики («тарифы на перевалку — коммерческая информация»), хотя этот вопрос нужно рассматривать в комплексе. «Но, считаю, при определенных моментах можно обеспечить экономическую целесообразность поставок и в РФ. Сравнивая тарифы на перевалку в РФ и странах Балтии, сравнивая железнодорожные тарифы, видим, есть куда оптимизироваться российским партнерам», — отметил С Гриб.

Отметим, что БНК продает нефтепродукты по спотовым контрактам в системе электронных торгов на Единой торговой площадке (сейчас, кстати, рассматривается возможность продажи нефтепродуктов через эту площадку не только по спотовым, но и по долгосрочным контрактам).

С. Гриб рассказал, что БНК и теперь постоянно выставляет на продажу белорусские нефтепродукты через российские порты Северо-Запада. Но покупателей нет. «С учетом далекого логистического плеча не получается тем компаниям, которые хотят купить нефтепродукты на российском базисе, приобрести их», — пояснил он. Покупателям как раз-то выгоднее покупать нефтепродукты через порты стран Балтии.

На этот раз и.о. гендиректора БКК не стал говорить о других потенциальных трудностях перевалки через российские терминалы. Ранее в комментарии Белта он отмечал «трудности у основных российских терминалов в приемке белорусских грузов, особенно в зимний период». Кроме того, компании «не всегда удавалось найти компромиссное решение с операторами российских терминалов по гарантии сохранения качества белорусских нефтепродуктов после перевалки».

Заместитель гендиректора «Белоруснефти» Сергей Каморников в кулуарах нефтяной конференции также не был категоричен. По его словам, по этому вопросу с российской стороной продолжается «нормальный, открытый диалог». «И если российские порты будут для Беларуси выгодны с учетом всех составляющих – транспорт, поставка, перевалка, особенности по раздельному хранению, — то, в принципе, нам ничего не мешает экспортировать нефтепродукты и по этому северному направлению», — сказал он.

Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, отвечая 2 октября на вопросы депутатов, также отметил, что переговоры по этому вопросу с российской стороной идут конструктивно. Как было сказано, белорусские представители уже побывали во всех российских портах Северо-Западного региона. И российская сторона снизила стоимость транспортировки нефтепродуктов (она сегодня равна стоимости транспортировки до прибалтийских портов), «но все мы понимаем, что есть разница в километраже – порядка 200-250 км», отметил И. Ляшенко. Вторая часть этого вопроса — стоимость перевалки. «Стоимость перевалки в российских портах — понятно, они абсолютно новые, отстроенная инфраструктура — несколько дороже. Ну, тоже предложили российской стороне. Они сейчас над этим работают», — добавил глава «Белнефтехима».

На кону — подписание нефтяного баланса

Понятно, что сейчас основная задача для белорусской стороны – договориться прежде всего о поставках нефти на 2018 год на выгодных для себя условиях, а отнюдь не новая схема логистики.

Ведь российский президент Владимир Путин 16 августа 2017 года дал поручение правительству подписать пакетное соглашение о поставках нефти в Беларусь в увязке с условиями транзита нефтепродуктов через российские порты. В августе глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что ведомство занимается этим вопросом.

Отметим, что 13 апреля 2017 года стороны подписали пакет из 7 документов по разрешению нефтегазового конфликта, из них три — межправсоглашения, в том числе и по нефти. Этими соглашениями предусмотрено, что Беларусь может ежегодно импортировать 24 млн. тонн российской нефти, вплоть до 2025 года Никакого пакетного принципа поставок нефти в увязке с транзитом белорусских нефтепродуктов эти документы не содержат.

Белорусские депутаты 2 октября ратифицировали протокол, которым вносятся изменения в условия поставок российской нефти в Беларусь. В частности, документ предусматривает обеспечение поставок всего объема российской нефти (24 млн. тонн) в Беларусь трубопроводным транспортом вместо ранее действующих условий — 23 млн. тонн трубопроводным транспортом и 1 млн. тонн железнодорожным транспортом. Также протоколом исключено обязательство Беларуси по поставке на российский рынок автомобильных бензинов в объеме 1 млн. тонн в год.

Что еще очень важно: протокол предусматривает реализацию в 2017-2019 годах механизма прямых поставок нефти в объеме 6 млн. тонн ежегодно (вместо нефтепродуктов выработанных из этого же количества нефти) за пределы таможенной территории ЕАЭС. То есть, речь идет о фактическом реэкспорте 6 млн. тонн российской нефти (уточним, еще 18 млн. тонн будут перерабатываться на белорусских НПЗ),

Председатель «Белнефтехима» И. Ляшенко 2 октября сообщил депутатам, что реализация этих нефтяных договоренностей в совокупности принесет Беларуси экономическую выгоду в размере порядка 500 млн.долларов в год.

Однако пока не подписан баланс по поставкам нефти на 2018 год, нет ни каких гарантий, что Беларусь получит эти деньги. Традиционно Беларусь РФ подписывают баланс по поставкам нефти в конце года. Поэтому сегодня для Минска очень важно не поссориться Москвой. И белорусские власти, надо полагать, не пожалеет для этого усилий, — цена вопроса слишком высока…

Минэнерго РФ свои предложения уже подготовило

Между тем, как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, министерство уже отправило в правительство предложения по прокачке нефтепродуктов из Беларуси через Россию, сообщило агентство ПРАЙМ 3 октября. «Предложения о том, каким образом российская портовая и железнодорожная инфраструктура может быть использована при поставках нефтепродуктов из Беларуси, подготовлены и отправлены в правительство. Мы их также обсуждаем с белорусскими партнерами. Это коммерческий вопрос компаний», — сказал А. Новак в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

Напомним, что РЖД удалось пролоббировать скидку в 50% на 2 года на перевозку белорусских нефтепродуктов, хотя этого мало. Помимо РЖД, пересмотреть свою тарифную политику придется и терминалам российских портов, которыми владеют частные инвесторы.

Отметим, что в порту Усть-Луга работает нефтепродуктовый терминал «Усть-Луга ойл», 74 % которого в 2012 году компания Gunvor продала структуре Андрея Бокарева. Смена владельца терминала не привела к сокращению грузопотока. Перевалка нефти и нефтепродуктов здесьс стабильно растет. В порту расположены терминалы для перевалки как светлых, так и темных нефтепродуктов, а также СУГ (сжиженных углеводородных газов). Теперь именно через Усть–Лугу на экспорт поставляют нефтепродукты почти все крупнейшие российские нефтяные компании: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть».

Основным владельцем Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) считается председатель совета директоров компании Михаил Скигин — старший сын Дмитрия Скигина, известного петербургского бизнесмена. Участники рынка отмечают, что Скигин-старший входил в число предпринимателей — друзей президента РФ Владимира Путина.

В 1990–е годы, после развала СССР, большая часть мощностей по перевалке нефти и нефтепродуктов осталась в странах Балтии, и петербургский нефтяной терминал стал крупнейшей перевалочной базой в цепочке нефтяного экспорта. Например, через ПНТ нефть и нефтепродукты гнал на запад «Киришинефтехимэкспорт», в котором тогда работал хороший знакомый Владимира Путина — Геннадий Тимченко. Но времена бурного роста грузооборота Петербургского нефтяного терминала остались в прошлом.

С тех пор как в порту Усть–Луга заработал нефтяной терминал АО «Усть–Луга Ойл», принадлежащий компаниям, аффилированным с Геннадием Тимченко, перевалка нефтепродуктов через Большой порт Санкт–Петербург сокращается. Объемы перевалки нефтепродуктов на терминале падают с 2010 года. Тогда грузооборот ПНТ достиг максимальной отметки с начала 1990–х — 12,2 млн т, по итогам 2015 года он едва превысил 7 млн. тонн. А с начала 2016 года объемы перевалки еще на 33% . В конце 2016 года ПНТ получил от «Роснефти» крупный контракт на перевалку мазута.

Российские СМИ пишут, что до конца 2019 года терминал должен перегрузить 4,9 млн. тонн нефтепродуктов, произведенных на Рязанском, Ярославском, Мозырском и других НПЗ «Роснефти». Прежде всего, речь идет о топочном мазуте. (Заметим, что в России Мозырский НПЗ считают собственностью «Роснефти», хотя 42,581% акций Мозырского НПЗ принадлежит «Славнефти», а владельцами «Славнефти» являются российские компании «Роснефть» и «Газпром нефть»).

Можно предположить, что портовый бизнес захочет получить долгосрочные гарантии поставок белорусских нефтепродуктов, чтобы предоставить скидки для их перевалки. Но получить такие гарантии будет непросто, учитывая, что РЖД со своей стороны предоставила скидки лишь на 2017-2018 годы. Таким образом, чтобы белорусское топливо поменяло логистику, российским властям придется очень сильно постараться. Тем не менее, административном жимом можно достичь лишь разового результата, стратегию работы на этом выстроить невозможно.

Стратегия БНК

Через балтийские порты БНК продает сейчас в основном темные нефтепродукты (их доля в общем объеме по мере модернизации НПЗ снижается), а светлые реализуются на рынках близлежащих страны. «Премиальные рынки для нас — рынки наших соседей, в том числе с учетом минимального логистического плеча», — отметил С. Гриб на нефтяной конференции 28 сентября.

Наиболее перспективными, ключевыми рынками с учетом модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов БНК считает европейские рынки. Поэтому сейчас БНК ставит перед своей «дочкой» — компанией BelOil Polska, которая отвечает за европейский регион, задачи по развитию именно европейских рынков.

С. Гриб отметил, что благодаря принятым правительством Польши решениям по контролю за рынком нефтепродуктов были убраны не совсем правильные схемы поставок в страну Это дало соответствующий эффект — увеличился спрос польских контрагентов на белорусское топливо. «Это плюс для нашей компании, для польского рынка. Рассчитываем, что в ближайшей перспективе экспорт в Польшу, Чехию, Словакию будут только нарастать, и наша доля на этих рынках будет увеличиваться. На то есть наши возможности – белорусские НПЗ увеличивают глубину переработки, плюс есть логистические преимущества в этом плане, а также есть спрос покупателей», — подчеркнул С. Гриб.

Он также отметил, что модернизация белорусских НПЗ позволит БНК увеличить свою долю присутствия на топливном рынке стран Балтии. «Один из самых растущих рынков – рынок реактивного топлива, здесь рост возможен на 15-20% . Есть устойчивый спрос на этот продукт на рынке стран Балтии. Порядка 70% самолетов, которые вылетают из Вильнюса и Риги, заправляются белорусским топливом, Также мы возобновили поставки реактивного топлива в Украину, — скоро их самолеты будут летать на белорусском топливе», — отметил С. Гриб.

Конкуренты не дремлют

Следует отметить, что страны Балтии активно работают над повышением транзитной привлекательности. В частности, как сообщил заместитель генерального директора АО «Литовские железные дороги» (ЛЖД) Геримантас Баканас на пленарном заседании Белорусской транспортной недели 3 октября в Минске, уже в 2021 году белорусские грузы в Клайпедский порт пойдут по электрифицированному пути.

В сентябре 2017 года Белорусская железная дорога открыла движение электропоездов на участке Молодечно — Гудогай – Кяна, инвестировав в электрификацию пути 72 млн. долларов. Сейчас литовская сторона ведет аналогичные работы на своей территории. В этом году начался проект по электрификации направления Вильнюс-Клайпеда, завершить который литовская сторона планирует к 2021 году. «Таким образом, в 2021 году белорусские грузы по территории Литвы пойдут по электрифицированному пути», — отметил Г. Баканас.

Реализация данного проекта, согласно оценкам белорусской стороны, позволит снизить себестоимость перевозки грузов на 15%. «Но мы ставим более амбициозную задачу – снизить себестоимость перевозки грузов на 20-25%», — подчеркнул Г. Баканас.

Он также сообщил, что сейчас доля белорусских грузов составляет 36% в общем объеме перевозки грузов АО «Литовские железные дороги». С 2009 года по 2017 год объем перевозки белорусских грузов увеличился в 2 раза и достиг примерно 18 млн. тонн.