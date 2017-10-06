Витебчане изгоняют Калину из своего города 20 6.10.2017, 10:55

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Виктор Калина

Жители города считают, что концерты скандально известного шансонье опасны для психики.

Витебские общественные активисты Татьяна Северинец, Елена Шабуня и Ирина Захарова отнесли заявление в Витебскую областную прокуратуру с просьбой запретить концерт Виктора Калины в областной филармонии, передает «Белсат».

В заявлении говорится, что Калина (настоящая фамилия – Милько) известен своими одиозными выступлениями, комментариями в социальных сетях в сторону Беларуси, ее жителей. Певец пропагандирует «русский мир» и оскорбительно высказывается про возможных зрителей своих «концертов», которые в свою очередь содержат ненормативную лексику и разжигают национальную вражду.

«Такие концерты опасны для психики»

Активисты выражают обеспокоенность, что такие гастролеры могут причинить вред психическому здоровью посетителям его концертов.

Координатор БХД по Витебской области Татьяна Северинец рассказала:

«В прокуратуре мы разговаривали с дежурным прокурором Игорем Морозовым и передали ему вместе с заявлением скриншоты высказываний Калины в социальных сетях, где он рассказывает о своих визитах на Донбасс как о «благотворительности», унижает представителей других наций – чеченцев, цыган, беларусов. Также обратили внимание прокурора на то, что певец позволяет себе нецензурные высказывания, и это тоже никак не соотносится с целью каждого артиста нести культуру в массы. Надеемся, что концерты будут запрещены».

Будут ли витебчане голосовать своим рублем?

«Мы были на приеме у директора Витебской областной филармонии Елены Подоляк. Филармония заключила договор с выступающим. Чтобы отказать – надо веские причины. Но директор заверила, что она будет присутствовать на концерте, и если будут какие выпады со стороны Калины, то в тот же момент будет прекращен концерт. Накануне филармония потребовала у него четкую программу и в ней не было ничего плохого», – рассказала о встрече с директором Елена Шабуня.

Активистка отмечает:

«Есть надежда, что витебчане просто не пойдут на его концерт. Никто из моих знакомых никогда не ходил на подобные «культурные» мероприятия и не пойдет. На сегодняшний день билеты приобрели на концерт всего несколько человек».

Виктор Калина оскорбил в социальных сетях лично Татьяну Северинец после того, как она написала, чтобы он не ехал в Витебск, ведь здесь его никто не ждет. В прокуратуре ей посоветовали подать заявление на обидчика в милицию и привлечь его к ответственности. Пока она не решила будет подавать или нет.